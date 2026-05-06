Ворожі БпЛА атакували центр Сум: під ударом опинився дитячий садок (ОНОВЛЕНО)

У Сумах з самого ранку лунають вибухи. 6 травня російські загарбники спрямували ударні безпілотники на центральну частину міста, поціливши у об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними обласної військової адміністрації, ворог застосував для удару по мирних кварталах два дрони-камікадзе. Під ударом опинилася будівля, що не має жодного стосунку до військових об’єктів.

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум, триває рятувальна операція", — офіційно повідомили в Сумській ОВА.

Місцеві мешканці та пабліки уточнюють, що одним із постраждалих об’єктів став дитячий садочок саме у той момент, коли діти йшли на заняття. На місці влучання спалахнула пожежа, там зараз працюють підрозділи ДСНС, поліція та медики.

"РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах. На місці працюють усі екстрені служби", — передають очевидці з місця подій.

Попри те, що рятувальники вже розбирають завали, ситуація в місті залишається напруженою: станом на ранок у Сумах продовжують лунати потужні вибухи. Наразі влада збирає дані про постраждалих мешканців та обсяги руйнувань.

"Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється", — додали в адміністрації.

Жителів міста закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги та не поширювати фото чи відео роботи сил ППО.

ОНОВЛЕНО: У міськраді Сум підтвердили влучання у садочок та опублікували фото: "Шановні сумчани! Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста — в будівлю дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби". – написав в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артем Кобзар.

Олег Григоров, голова ОВА: "На місці влучання російських БпЛА у Сумах рятувальники виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували.

Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу".



