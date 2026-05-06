Вражеские БпЛА атаковали центр Сум: под ударом оказался детский сад (ОБНОВЛЕНО)

В Сумах с самого утра раздаются взрывы. 6 мая российские захватчики направили ударные беспилотники на центральную часть города, попав в объекты гражданской инфраструктуры.

По данным областной военной администрации, враг применил для удара по мирным кварталам два дрона-камикадзе. Под ударом оказалось здание, не имеющее никакого отношения к военным объектам.

"Двумя ударными БпЛА россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части Сум, продолжается спасательная операция", – официально сообщили в Сумской ОВА.

Местные жители и паблики уточняют, что одним из пострадавших объектов стал детский сад именно в тот момент, когда дети шли на занятия. На месте попадания вспыхнул пожар, там сейчас работают подразделения ГСЧС, полиция и медики.

"РФ ударила по детскому саду в Сумах. На месте работают все экстренные службы", передают очевидцы с места событий.

Несмотря на то, что спасатели уже разбирают завалы, ситуация в городе остается напряженной: на утро в Сумах продолжают раздаваться мощные взрывы. В настоящее время власти собирают данные о пострадавших жителях и объемах разрушений.

"Информация о пострадавших и других последствиях уточняется", — добавили в администрации.

Жителей города призывают не оставлять укрытий до завершения воздушной тревоги и не распространять фото или видео работы сил ПВО.

ОБНОВЛЕНО: В горсовете Сум подтвердили попадание в садик и опубликовали фото: "Уважаемые сумчане! Зафиксировано попадание двух БПЛА в центральной части города — в здание детского сада. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы. – написал и.о. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артём Кобзарь.

Олег Григоров, председатель ОВА: "На месте попадания российских БПЛА в Сумах спасатели обнаружили тело женщины. Погибшая – охранница дошкольного учреждения. Дети заведение не посещали.

Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Также с места удара госпитализировали двое раненых. Медики оказывают им необходимую помощь".



