Від захисту економіки в Нацполіції до мільярдів гривень під дахом «нардепів» – що відомо про «бійця батальйону Монако» Сергія Вязмікіна

Князівство Монако до літа 2026 року було не тільки безпечним місцем для українських VIP-біженців, а й місцем перебування для тих, хто "доглядає" за цілими галузями української економіки. Іронічно, що ще до того, як стати цими "дивлячими", деякі з них мали з ними боротися, будучи співробітниками Національної поліції у спеціально створеному для цього Департаменті захисту економіки.

Сергій Вязімкін. Фото: портал "Коментарі"

Йдеться про колишнього заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції України Сергія Вязмікіна. Можливо, саме він курирував нелегальні ринки тютюну та спирту в Україні.

Від зерна та загибелі людини в Житомирській області до куратора цілих галузей

Вперше прізвище Сергія Вязмікіна на всю країну прозвучало у серпні 2022 року у розслідуванні "Української правди", присвяченому українським VIP-біженцям, які проживали в Монако. Проте "комерційні" здібності тоді ще правоохоронця вперше виявилися ще навесні 2015 року на Житомирщині.

Так, у Житомирській області спалахнув конфлікт між агрохолдингом "ТАКО" та банком ПУМБ . Конфлікт відбувався з використанням зброї через партію зерна, у спробі вивезення якої обидві сторони звинуватили одна одну. Протистояння закінчилося загибеллю одного з учасників та пораненням ще 15 осіб. Як стверджував захист "ТАКО", у конфлікті на боці банку виступив голова УБЕЗ Житомирської області Сергій Вязимкін, який був родичем заступника голови ПУМБу.

Як заявив тоді представник ПАТ "ТАКО" Євген Солодко: "це багато чого прояснює, співробітники УБЕЗ і сам Вязмікін при спробі першого вивезення зерна не приховували, що займають позицію банку, і вони відкрито про це говорили".

Втім, свідчення захисту агрохолдингу, ймовірно, ніяк не вплинули на подальше кар'єрне зростання Сергія Вязимкіна, який того ж року став першим заступником начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

У 2019 році зміна влади в Україні негативно позначилася на кар'єрі Сергія Вязимкіна, оскільки 9 вересня його було звільнено з Нацполіції у зв'язку з ліквідацією Департаменту захисту економіки, але війна дала йому величезні можливості.

Частка з кожного літра спирту, пляшки горілки, пачки цигарок – у чому кликали Вязимкіна

Під час свого розслідування журналісти "УП" побачили екс-нардепа від забороненої ОПЗЖ Ігоря Абрамовича на спільній пробіжці з Вязимкіним вулицями Монако. Як з'ясувалося невдовзі, крім спільних занять спортом їх пов'язував суттєвий матеріальний інтерес, що полягав у кураторстві нелегального виробництва спирту, алкоголю та цигарок.

Як повідомляли "Коментарі" , на цих ринках існував тіньовий офіс, який заробляв на підакцизних товарах: такса становила 6 гривень з літра спирту, 3 гривні з 0,5 літра горілки та 20 доларів із коробки контрабандних цигарок. Як стверджував тоді в соцмережі Facebook екс-нардеп Ігор Мосійчук, до складу бек-офісу входить маса людей, які працюють у податковій та митниці та використовують службове становище для обслуговування "тіньового офісу".

Про участь Сергія Вязмікіна в деяких схемах на тютюновому ринку згадував член Комітету ВР з питань податкової політики нардеп Мар'ян Заблоцький в інтерв'ю "Економічній правді". За його словами, прізвище періодично звучить на засіданнях комітету, правда в особливі подробиці він волів не вдаватися.

Народного обранця можна зрозуміти, адже гроші, які крутяться на даному ринку, величезні. Так, загальні втрати держбюджету від існування тіньового ринку тютюну та спиртних напоїв оцінюються щонайменше у 30 млрд грн. щороку.

Щонайменше 13,5 мільярда гривень щорічно проходить через бек-офіс підакцизних товарів

Так, згідно з підрахунками експертів до 40% виробництва спирту в Україні може перебувати "в тіні", що за середньомісячного його виробництва у 2025-му році у 3 млн декалітрів (дав 10 літрів) дає "тінь" у 1,2 млн дал або 120 млн літрів. При ставці 6 гривень з кожного літра надходження тільки з "лівого" спирту можна оцінити у 720 млн грн. на місяць або 8,6 млрд. грн. на рік.

За міцним алкоголем точних даних виробництва немає, але лише за 5 місяців 2026 року українці купили алкоголю на 72,7 млрд грн. За середньої ціни 1 пляшки горілки 125 грн. за підсумками червня, такса в 3 гривні становить приблизно 2,5% вартості пляшки, якщо порахувати, що свою ренту "бек-офіс" бере з усього ринку, за ці 5 місяців вони могли отримати 1,8 млрд грн. або близько 4 млрд. грн. за рік.

Тіньовий ринок цигарок оцінюється приблизно в 20% від легального виробництва або близько 5 млрд цигарок. У цьому випадку "бек-офіс" стягує плату з контрабандних тютюнових виробів у 20 доларів з кожної коробки, з урахуванням того, що в 1 коробку входять 50 блоків сигарет по 10 пачок з 20 сигаретами, загальний обсяг такої коробки може становити 10 000 сигарет. Тобто "данина" з контрабанди 5 млрд цигарок може означати вивезення 500 тисяч таких коробок по 20 доларів з кожної або 10 млн дол.

Або ж йшлося про 20 доларів з кожного блоку з 10 пачок, тобто 2 долари з пачки, що дає близько 500 млн дол. (250 млн. пачок по 20 цигарок), що також не здається неможливим, адже ціна 1 пачки цигарок у Європі сьогодні коливається від 4-5 до 19 євро. Імовірніше все ж таки йдеться про якусь середню цифру між цими двома, що означають мінімальний і максимальний розмір "корупційної ренти".

Іншими словами, доходи такого "тіньового офісу" підакцизних товарів лише від алкоголю можуть становити 12,6 млрд. грн. та ще від 900 млн. до 22,5 млрд грн. від контрабанди цигарок, а лише мінімум 13,5 млрд грн.

Доходи В'язимкіна та елітна нерухомість – завдяки дружині та тестю

Зрозуміло, слідів усіх цих фінансових потоків, до яких може стосуватися Сергій Вязимкін у його декларації виявити не вдасться, тим більше, що останні дані про його фінансовий стан датуються 2019 роком. На той час екс-коп не тільки не мав житла, його формально не було навіть у його сім'ї, хоча, складаючи свою декларацію, Сергій Анатолійович явно покривив душею, назвавши житло на 357 квадратних метрів ціною 1,5 млн грн. садовим будиночком. З авто у родини був 9-річний VOLVO S80 і новенький Mercedes-Benz GLS 500 , який зараз коштує від 47 до 70 тисяч доларів. На службі в Нацполіції у 2019-му році Сергія Вязимкін заробив близько 528 тисяч гривень, а його дружина Оксана – 1 млн 936 тис. грн., з яких 1,8 млн. припали на дивіденди від ТОВ "Перша українська аграрна компанія", в якій дружині Вязимкіна належали.

Зауважимо, що у травні ТОВ "Перша українська аграрна компанія" змінила назву на "Тредзерно" (сфера діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, статутний фонд – 2000 грн.) та власника – за даними YouControl ним став Андрій Сосонний. Останній є співвласником більш ніж сотні комерційних структур, але це не має особливого значення, оскільки всі вони входять до сімейного агрохолдингу "ОССОЙО", а володіє ним найбільший агробарон Житомирщини Олександр Петрович Сітак.

Окрім Олександра Ситака, ключовими фігурами холдингу є його доньки Марія, Оксана та онука Анастасія. Причому Оксана давно вийшла заміж і її обранцем став Сергій В'язимкін, про якого тесть не забуває.

Так, як повідомляє "Телеграф", після звільнення Вязимкіна з Нацполіції навесні 2020 року його родина отримала:

3 березня – три нежитлові приміщення площею 144 кв. м у ЖК "Наш дім", розташованому у Києві на просп. Берестейському (колишньому Перемоги), 71-А

5 березня – будинок у елітному КІЗ "Чайка" (15 км Житомирського шосе) площею 295,8 кв. м та земельної ділянки на вул. Музичанській у Києві площею 0,1 га;

11 березня – садовий будинок у масиві "Маліївниче урочище" поряд із селом Мостище (Фастовського — у минулому Макарівського — районі Київської області) площею 221,6 кв. м та трьох земельних ділянок там же (загалом – понад 0,5 га);

1 липня – дві квартири та два машиномісця у клубному будинку преміум класу "The Garden" по вул. Бусловській, 15 (площею 91 та 90,6 кв. м) на столичному Печерську;

7 липня – квартиру у Житомирі на вул. Перемоги, 53 площею 143,8 кв. м.

Але й до того Олександр Сітак не забував про свою дочку. Так у 2018 році він подарував 1 млн 50 тис. грн., а також 50% того самого ТОВ "Перша українська аграрна компанія" (нині "Тредзерно"), якими до того володіла її рідна сестра Марія Сітак.

До речі, Марія Сітак може мати навіть паспорт РФ. На цей факт звертало увагу і "Суспільне" у своєму розслідуванні про очищення стічних вод, які місцевому водоканалу з 2021 року коштували 165 млн грн. Справа в тому, що виконує ці роботи ТОВ "Комплекс екологічних споруд" (сфера діяльності — каналізація, відведення та очищення стічних вод, статутний фонд – 2 млн 283 тис. грн.), що також входить до групи "ОССОЙО" і належить Олександру Ситаку.

Проте не лише своєму багатому тестеві завдячує успіхом Сергій Вязимкін.

Не тестем єдиним – колишній начальник та нардеп Гетьманців

Ще у серпні 2022 року Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного виїзду українських топ-чиновників за кордон. У цій справі також фігурувало прізвище Сергія Вязимкіна. Але це ніяк не вплинуло на нього і роботу бек-офісу, адже його покровителі досить впливові та їх прізвища називали ще 2022 року.

Так, одним із них, за словами того ж таки екс-нардепа Ігоря Мосійчука, є колишній начальник Вязимкіна, екс-глава Департаменту захисту економіки Нацполіції та колишній перший заступник голови НП України Ігор Купранец. Як повідомляли "Коментарі" , екс-начальник та його підлеглий спільно з колишнім директором профільного департаменту ДПС Олександром Ярмоленком могли курирувати виробництво "лівих" підакцизних товарів.

Результатом цього стало стрімке зростання добробуту сім'ї Ігоря Купранця, яка за деякими даними отримала майно та бізнес мінімум на 6 млн дол. Причому частину бізнесу оформлено на батька екс-генерала поліції – Михайла Григоровича Купранця, а він зовсім не є чужою людиною для Сергія Вязимкіна та Олександра Ситака.

Так, за даними сервісу OpenDataBot, у червні 2020 року Сергій Вязимкін став директором АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фарт капітал", який на 95,4% належить Марії Сітак. При цьому до червня 2021 року партнером сестри дружини екс-копа був батько його колишнього начальника – Михайло Купранець, тобто Сергій Вязимкін та Ігор Купранець, що називається, "дружили сім'ями", а останні вели спільний бізнес.

Втім, Ігор Купранец, незважаючи на близькі стосунки та бізнес з його батьком, все ж таки не самий верх у "піраміді зв'язків" Сергія Вязимкіна. На її верхівці може стояти куратор податкової системи України, народний депутат Данило Гетьманцев, який очолює комітет ВР з питань фінансової, податкової та митної політики. При цьому здається вельми цікавим такий "збіг", що всього за 20 км від Монако, де знаходиться Сергій В'язимкін, проживає в квартирі в Ніцці, яка належить матері нардепа, за десятки мільйонів гривень родина політика. Тобто, приїхавши відвідати родину, Данило Гетьманцев цілком може особисто з'їздити до Монако та поговорити із Сергієм Вязимкіним, адже поїздка займе менше 30 хвилин.

Зауважимо, що в умовах війни традиційній корупційній ренті на акцизах дедалі більшу конкуренцію становлять тіньові доходи від ухилістів та торгівля зброєю. І в обох випадках знаходяться ті, хто на цьому наживається .