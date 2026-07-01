Кто зачищает днепровский клан и почему взрыв в Монако часть одной цепи, начавшейся в 2022 году

Взрыв в доселе спокойном княжестве Монако, от которого пострадал бизнесмен из Днепра, находящийся под санкциями СНБО, Вадим Ермолаев вызвал массу версий произошедшего и даже прозвучали возможные заказчики. Причем в числе подобных французские СМИ назвали украинские спецслужбы.

Версии подрыва Ермолаева. Фото портал "Комментарии"

Однако дело может быть на самом деле куда глубже, чем попытка устранения бизнесмена.

"Комментарии" разбирались, почему покушение на Вадима Ермолаева на деле может быть частью большой цепи, начавшейся еще в 2022 году с лишения украинского гражданства Геннадия Корбана.

Вадим Ермолаев и Геннадий Корбан – друзья и бизнес-партнеры с 1990-х

Ни для кого не секрет, что существуют в Украине несколько мощных региональных кланов, сосредоточенных вокруг промышленно развитых областей или вблизи к границам. Собственно, второй президент Украины Леонид Кучма оказался представителем данного клана, придя в политику и во власть с поста гендиректора "Южного машиностроительного завода" в Днепре. Впоследствии данный регион обзавелся своими представителями в бизнес- и политической элите страны, правда, так и не сформировав единого союза. Хотя публичным и самым ярким лицом региона до своего ареста в 2023-м году оставался Игорь Коломойский.

После этого можно скорее говорить о существовании целого ряда разных финансово-промышленных групп, не сформировавших единого объединения, но и особо не ссорившихся. В этом перечне наиболее влиятельным и публичным оставалось объединение соратников Игоря Коломойского – мэра Днепра Игоря Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана. Но, судя по всему, их бизнес-партнерами были многие другие люди, в том числе, Вадим Ермолаев.

Предприниматель является одним из богатейших людей Днепра, основа его бизнеса — торгово-производственная корпорация "Алеф". В ее состав входят производство строительных материалов, аграрный сектор, добыча полезных ископаемых, логистика, алкогольная отрасль, но главное – девелопмент, что делает Ермолаева одним из крупнейших застройщиков Днепра. Это такие проекты как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие. В целом же его состояние оценивалось до российского вторжения примерно в 220 млн долл., правда еще в 2019-м он добровольно отказался от украинского гражданства.

В этом смысле кажется несколько ироничным, что когда в июле 2022 года указом президента Владимира Зеленского, Геннадий Корбан был лишен гражданства, Вадим Ермолаев оказался среди тех, кто подписал петицию к главе государства с просьбой вернуть бизнесмену украинский паспорт. Да и сам Корбан ранее не раз заявлял о личном знакомстве с Вадимом Ермолаевым и хорошими отношениями. Также они явно контактировали и как активные члены Еврейской общины Днепра, из которой, правда, в марте Ермолаева исключили.

Вместе с тем, по данным днепровских журналистов, у Вадима Ермолаева сложились отличные отношения с бизнес-партнером и близким другом Корбана, Борисом Филатовым. Например, сессия Днепровского горсовета утвердила подробный план квартала, ограниченного улицами: Харьковской, Глинки, Коцюбинского и Липинского. Фактически это решение – основание для расположения в указанном квартале напротив "Мост-Сити" нового торгового центра, который сейчас уже проектируется компанией Вадима Ермолаева.

ООО "АКАМ", входящая в корпоративную группу бизнесмена "Алеф", проводит работы по благоустройству Днепра. Так за реконструкцию Успенской площади этой фирме из городского бюджета выплатили более 300 млн грн. Всего компания получила из бюджета более 1,1 млрд грн, а последний тендер был выигран за 3 дня до покушения.

Все это говорит о тесной вовлеченности Вадима Ермолаева в бизнес группы Корбана-Филатова, ведь ему позволяли зарабатывать на самом выгодном для любого предпринимателя — бюджетном подряде. Как писал портал "Комментарии" в своем расследовании о коррупции в Днепре, еще до войны на фирмы, близкие к Геннадию Корбану, из бюджета шли сотни миллионов гривен и с тех пор ставки выросли, ведь городской бюджет Днепра в 2025-м году составил 19 миллиардов гривен.

К чему тут банк "Конкорд"

Бизнес на тендерах в Украине предполагает вывод "сверхприбыли" заграницу и ее легализацию, для чего нужен свой банк, и он у днепровского бизнес-сообщества был. Именно так, в прошедшем времени можно говорить о днепровском банке "Конкорд", у которого в августе 2023 года НБУ отозвал лицензию. Причиной назвали "систематическое нарушение Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения". Иначе говоря, банковское учреждение обвинили в отмывании денег.

Согласно данным блогера Александра Ликаренко, в схемах по таким денежным переводам заграницу участвовал принадлежавший Вадиму Ермолаеву в Эстонии Versobank, который был лишен лицензии в 2018 году.

Впрочем, основным звеном данной схемы являлся очевидно именно "Конкорд", который по данным аналитического сервиса YouControl принадлежал родным сестрам – Елене и Юлии Соседкам. При этом, как утверждал в своем расследовании OSINT-проект Black Boх, банк оказывал сразу несколько услуг, связанных с отмыванием денег и уклонением от налогов. Это платежи в пользу онлайн-казино и букмекеров, деятельность конвертационных центров и сотрудничество с Вадимом Ермолаевым.

По данным расследователей, переводы осуществлялись на счета фиктивных компаний в банке "Конкорд". Затем средства обналичивались и возвращались заказчикам, получавшими таким образом укрытые от налогов наличные.

Роль же Вадима Ермолаева заключалась в использовании принадлежащего ему Versobank для оказания аналогичных услуг иностранным компаниям, которые переводили безналичные средства за якобы реализуемые товары или услуги, после чего обналичивали эти деньги, избегая при этом уплаты налогов и лимитов, установленных Национальным банком Украины.

Помимо этих относительно "чистых схем", банк уличили в платежах по оплате наркотиков на российском маркетплейсе Hydra и оказании услуг нелегальным букмекерам в России.

Словом, банк "Конкорд" превратился, по мнению НБУ, в такую себе "прачечную", которой в первую очередь пользовались представители днепровского бизнеса.

О ценности бизнеса говорит тот факт, что сестры Соседки два года пытались оспорить решение НБУ и лишь в августе 2025-го Верховный суд Украины оставил в силе решение Нацбанка.

Естественным образом возникает вопрос о том, как двум сестрам удалось добиться такого разнопланового бизнеса с таким широким географическим охватом клиентуры и, что самое важное, отделаться утратой банковской лицензии, а не тюремным сроком.

Как утверждает тот же OSINT-проект Black Boх, все это стало возможным благодаря члену Еврейской общины Днепра, ранее депутату Днепровского горсовета Вячеславу Мишалову. Еще в 2020 году он заявил о владении 18000 биткоинов, которые тогда оценивались в один млрд долл. США. И при этом он также был неоднократным фигурантом криминальных производств, например, о возможном присвоении средств компанией "Мастер-Буд" его отца Дмитрия Мишалова при установке теплогенераторов и котельных в детских садах и школах Днепра на сумму 33,7 млн ​​грн.

Как сообщали "Комментарии", такой "аппетит" Вячеслава Мишалова возмутил мэра Бориса Филатова, прямо обвинявшего экс-секретаря в многомиллионных хищениях средств. По обращениям градоначальника силовики открыли ряд уголовных производств по поводу возможного присвоения денежных средств на сумму 35 млн грн.

Словом, отношения между Вячеславом Мишалова и мэром Днепра крайне тяжелые, и вопрос, какую же сторону должен занять Вадим Ермолаев был непростым.

Разлад внутри клана, Россия, криминал за колл-центры, СБУ и Офис президента – кто бьет по "днепровским"

Самое время вернуться к ответу на вопрос – кто собственно устроил перераспределение денежных потоков в Днепре? И надо сказать, что версий в этом вопросе немало, как минимум 4.

1) Разборки внутри клана из-за сигарет

Пожалуй, первой версией о причинах и личностях заказчиков покушения на Вадима Ермолаева стали предположения анонимных Телеграмм-каналов о неких "табачных разборках" между группой бизнесмена и его конкурентами в лице Дмитрия Мишалова и Юрия Карфика (он же "Ювелир"). Как утверждает автор канала "Злой фискал", якобы между Вадимом Ермолаевым и группой Мишалова-Карфика возникли трения из-за невозможности поделить теневой рынок региона.

В то же время "против" этой версии говорит ряд фактов:

- "Злой фискал" почему-то не уточнил, что Дмитрий Мишалов, которого он называет экс-сотрудником управления налоговых рисков ГНС Украины, это явно отец того самого бывшего секретаря горсовета Днепра Вячеслава Мишалова, который как минимум до 2023 года был бизнес-партнером Ермолаева через тот самый банк "Конкорд";

- нет официальных сведений о наличии у Вячеслава Ермолаева именно табачного бизнеса, так, как писала в свое время "Украинская правда", в 2022-м году контрафактное производство якобы было разоблачено в помещении, принадлежавшем родственнику Геннадия Корбана, что тот сам отрицал. Можно предположить, что этот бизнес каким-то образом перешел к Вадиму Ермолаеву, но никаких доказательств тому нет. Наконец, возможно имелся ввиду вовсе не табачный рынок, а скажем, некие налоговые махинации, в чем Вячеслав Мишалов и Вадим Ермолаев могли быть замешаны через свои банки;

- фигура Дмитрия Мишалова никак не объясняет отстранение от бизнеса в регионе Геннадия Корбана и ликвидацию "Конкордбанка", более того, последнее явно вредило интересам как семьи Мишаловых, так и их партнера в этом бизнесе Вадима Ермолаева.

2) Российский след

Хотя в последнее время из-за частого использования фразы "рука Кремля", именно российский след воспринимается довольно скептически, в случае с Вадимом Ермолаевым основания для такой версии имеются. Так, за 4 дня до покушения, 25 июня, российский пропагандистский ресурс "Рыбарь" рассказал о семействе Вадима Ермолаева в контексте мошеннических колл-центров, которые якобы принадлежали его сыну Артуру.

Действительно, в декабре 2025 года сын бизнесмена Артур был задержан на Кипре по запросу Интерпола – ему инкриминировалась масштабная мошенническая операция по работе сети колл-центров Milton Group. Речь шла об ущербе для пострадавших, которых мошенники уговаривали инвестировать в криптовалюту на сумму в 100 млн долл. Свою вину Ермолаев-младший признал, получил 5 лет условно и компенсировал ущерб пострадавшим на сумму 8,5 млн евро.

При этом Ермолаева-старшего в причастности к преступлениям не подозревали, хотя как утверждает следствие и журналисты, некоторые колл-центры находились в принадлежащих ему помещениях.

Правда в таком случае непонятно, что, собственно, дает такая "засветка" бизнесмена перед покушением на него? Единственным ответом может стать некая компрометация Украины в виде такого громкого покушения "украинской спецслужбы" в абсолютно, казалось бы, безопасном Монако. В пользу этого опять же говорит то, что одним из первых, кто стал продвигать версию причастности СБУ к покушению – пророссийский пропагандист Анатолий Шарий.

Целью такой провокации может стать, например, ухудшение дипломатических отношений Украины с европейскими странами, которые в последнее время и впрямь напряжены.

Но, как и в случае с якобы покушением семейства Мишаловых, российский след не объясняет отстранения Геннадия Корбана и историю с "Конкордбанком".

3) Разборки за колл-центры

Заметим, что причастность Артура Ермолаева к деятельности колл-центров и покушение на его отца по времени совпало с предъявлением подозрений народному депутату Украины Николаю Тищенко в попытке "крышевать" колл-центры за 1 млн долл. Сам политик заявил, что это обвинение основывается на показаниях членов наркокартеля "Химпром", имеющего российские корни и также занимающегося колл-центрами, и являются ложными.

Действительно, данная ОПГ занимается такого рода мошенничествами, однако Днепр – "столица" такого промысла, не относится к сфере влияния "Химпрома". В связи с колл-центрами куда чаще звучали фамилии сына местного авторитетного бизнесмена Александра Петровского, Ермака, его друга, похищенного и убитого летом 2025-го на острове Бали Игоря Комарова (кстати, жениха блогерки Евы Мишаловой, дочери все того же Вячеслава Мишалова) и лидера ОПГ "Девятка" Игоря Хромова по прозвищу "Жаба". Кстати, именно у последнего как утверждает экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, нардеп Тищенко и вымогал тот самый миллион долларов.

Словом, интерес криминала к теме колл-центров в Днепре за последний год очевиден, но хватит ли его, для того чтобы пойти на теракт в Европе?

4) СБУ – коммерческая и политическая версия

Заметим, что несмотря на то, что о причастности СБУ к покушению первыми заговорили российские пропагандисты, такая версия звучала и вполне себе, скажем так, полуофициально.

Об этом заявила французская газета Le Figaro со ссылкой на несколько неназванных источников. Это объяснили тем, что покушение имеет отличительные черты, характерные для украинской спецслужбы. Вероятно, тут имелось ввиду, что за последнее время СБУ провела немало спецопераций по ликвидации военных преступников и предателей, и обычно для этого применялась именно взрывчатка. Причем, якобы, это не была попытка убийства, а скорее "предупреждение".

Заметим, что, если версия с СБУ действительно имеет право на существование, то можно представить мотивацию как:

1) коммерческие разборки;

2) политика.

В первом случае можно предположить некие денежные трения, которые возникли между бывшими или действующими сотрудниками спецслужбы и Вадимом Ермолаевым. Причинами этому могут быть:

- те же колл-центры. Так по данным экс-нардепа Игоря Мосейчука, "крышей" для того самого Игоря Хромова был тогдашний глава Днепровской ОВА, бригадный генерал СБУ Сергей Лысак, с октября 2025 года возглавивший Одесскую ОВА;

- санкции СНБО, которые были наложены на Вадима Ермолаева в декабре 2023 года за то, что бизнесмен перерегистрировал на территории оккупированного Крыма принадлежавший ему винный холдинг "Алеф-Виналь". К примеру бизнесмену могли предложить их снять за некую сумму, а взрыв стал тем самым "предупреждением", о котором пишет Le Figaro. В такой торговле санкциями СНБО, например, обвиняют нардепа Анну Скороход.

Условно "политической" версией покушения с участием СБУ можно объяснить, например, то самое желание ослабить "днепровский клан" и замкнуть на себя все потоки. В таком случае проблемы представителей бизнеса региона, начиная с 2022 года, можно объяснить тем, что против них "играет" не спецслужба, а вся мощь государства.

В пользу этого косвенно говорят следующие факторы:

1) по данным днепровских журналистов еще в 2025 году звучала информация о возможном интересе Вадима Ермолаева к созданию собственного политического проекта в Днепре под будущие выборы, тем более что опыт продвижения политиков у бизнесмена уже был;

2) по данным портала "Комментарии", в своих политических проектах по линии медиа Вадим Ермолаев сотрудничал с бывшим первым вице-премьер-министром времен Януковича, Сергеем Арбузовым. Медиахолдинг последнего возглавлял Илья Чудновский, который по сведениям источников может отвечать за пиар заместителя Офиса президента Украины Олега Татарова, курирующего как раз работу правоохранительных органов, в том числе СБУ;

3) как утверждает блогер-расследователь под ником "Владимир Бондаренко", партнером Артура Ермолаева по созданию сети колл-центров Milton Group выступает Давид Тодуа. Директором в одной из его фирм был Гия Гецадзе, экс-замминистр юстиции Грузии. Бизнес-партнером последнего является Виктор Плескун, помощник народного депутата Украины Натальи Локтионовой, родной сестры личной помощницы Владимира Зеленского, Марии Левченко. Тем самым по мнению расследователя налицо связь бизнесмена с одним из самых близких для главы государства человеком.

Любопытно, что Артур Ермолаев ранее был президентом Украинской федерации киберспорта, и как выяснили "Комментарии", в этой отрасли бизнеса и спорта тоже далеко не все так гладко.



