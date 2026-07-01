Хто зачищає дніпровський клан і чому вибух у Монако частина одного ланцюга, що розпочався у 2022 році

Вибух у досі спокійному князівстві Монако, від якого постраждав бізнесмен із Дніпра, який знаходиться під санкціями РНБО, Вадим Єрмолаєв викликав масу версій і навіть прозвучали можливі замовники. Причому серед подібних французькі ЗМІ назвали українські спецслужби.

Версії підриву Єрмолаєва. Фото портал "Коментарі"

Однак справа може бути насправді значно глибшою, ніж спроба усунення бізнесмена.

"Коментарі" розбиралися, чому замах на Вадима Єрмолаєва насправді може бути частиною великого ланцюга, який розпочався ще 2022 року з позбавлення українського громадянства Геннадія Корбана.

Вадим Єрмолаєв та Геннадій Корбан – друзі та бізнес-партнери з 1990-х

Ні для кого не є секретом, що існують в Україні кілька потужних регіональних кланів, зосереджених навколо промислово розвинених областей або поблизу кордонів. Власне, другий президент України Леонід Кучма виявився представником цього клану, прийшовши в політику та владу з посади гендиректора "Південного машинобудівного заводу" у Дніпрі. Згодом цей регіон обзавівся своїми представниками у бізнес- та політичній еліті країни, щоправда, так і не сформувавши єдиного союзу. Хоча публічною та найяскравішою особою регіону до свого арешту у 2023-му році залишався Ігор Коломойський.

Після цього можна швидше говорити про існування цілої низки різних фінансово-промислових груп, які не сформували єдиного об'єднання, але й не сварилися. У цьому переліку найбільш впливовим та публічним залишалося об'єднання соратників Ігоря Коломойського – мера Дніпра Ігоря Філатова та бізнесмена Геннадія Корбана. Але, зважаючи на все, їхніми бізнес-партнерами були багато інших людей, зокрема, Вадим Єрмолаєв.

Підприємець є одним із найбагатших людей Дніпра, основа його бізнесу – торгово-виробнича корпорація "Алеф". До її складу входять виробництво будівельних матеріалів, аграрний сектор, видобуток корисних копалин, логістика, алкогольна галузь, але головне – девелопмент, що робить Єрмолаєва одним із найбільших забудовників Дніпра. Це такі проєкти як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші. Загалом же його статки оцінювали до російського вторгнення приблизно 220 млн дол., правда ще 2019-го він добровільно відмовився від українського громадянства.

У цьому сенсі здається дещо іронічним, що коли у липні 2022 року указом президента Володимира Зеленського, Геннадія Корбана було позбавлено громадянства, Вадим Єрмолаєв опинився серед тих, хто підписав петицію до глави держави з проханням повернути бізнесмену український паспорт. Та й сам Корбан раніше не раз заявляв про особисте знайомство з Вадимом Єрмолаєвим та добрі стосунки. Також вони явно контактували як активні члени Єврейської громади Дніпра, з якої, щоправда, у березні Єрмолаєва виключили.

Водночас, за даними дніпровських журналістів, у Вадима Єрмолаєва склалися чудові відносини з бізнес-партнером та близьким другом Корбана, Борисом Філатовим. Наприклад, сесія Дніпровської міськради затвердила докладний план кварталу, обмеженого вулицями: Харківська, Глінки, Коцюбинська та Липинська. Фактично це рішення – основа для розташування у вказаному кварталі навпроти "Мост-Сіті" нового торгового центру, який зараз уже проєктується компанією Вадима Єрмолаєва.

ТОВ "АКАМ", що входить до корпоративної групи бізнесмена "Алеф", проводить роботи з благоустрою Дніпра. Так, за реконструкцію Успенської площі цій фірмі з міського бюджету виплатили понад 300 млн грн. Усього компанія отримала з бюджету понад 1,1 млрд грн, а останній тендер було виграно за 3 дні до замаху.

Все це говорить про тісне залучення Вадима Єрмолаєва до бізнес-групи Корбана-Філатова, адже йому дозволяли заробляти на найвигіднішому для будь-якого підприємця — бюджетному підряді. Як писав портал "Коментарі" у своєму розслідуванні про корупцію в Дніпрі, ще до війни на фірми, близькі до Геннадія Корбана, з бюджету йшли сотні мільйонів гривень і відтоді ставки зросли, адже міський бюджет Дніпра у 2025 році склав 19 мільярдів гривень.

До чого тут банк "Конкорд"

Бізнес на тендерах в Україні передбачає виведення "надприбутку" за кордон та його легалізацію, для чого потрібен свій банк, і він у дніпровської бізнес-спільноти був. Саме так, у минулому часі можна говорити про дніпровський банк "Конкорд", у якого у серпні 2023 року НБУ відкликав ліцензію. Причиною назвали "систематичне порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масової поразки". Інакше висловлюючись, банківську установу звинуватили у відмиванні грошей.

За даними блогера Олександра Лікаренка, у схемах за такими грошовими переказами за кордон брав участь в Естонії Versobank, який належав Вадиму Єрмолаєву та був позбавлений ліцензії в 2018 році.

Втім, основною ланкою цієї схеми був очевидно саме "Конкорд", який за даними аналітичного сервісу YouControl належав рідним сестрам – Олені та Юлії Сусідкам. При цьому, як стверджував у своєму розслідуванні OSINT-проєкт Black Boх, банк надавав відразу кілька послуг, пов'язаних із відмиванням грошей та ухиленням від податків. Це платежі на користь онлайн-казино та букмекерів, діяльність конвертаційних центрів та співпраця з Вадимом Єрмолаєвим.

За даними розслідувачів, перекази здійснювалися на рахунки фіктивних компаній у банку "Конкорд". Потім кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам, які отримували таким чином приховану від податків готівку.

Роль же Вадима Єрмолаєва полягала у використанні належного йому Versobank для надання аналогічних послуг іноземним компаніям, які переводили безготівкові кошти за нібито реалізовані товари або послуги, після чого переводили в готівку ці гроші, уникаючи при цьому сплати податків і лімітів, встановлених Національним банком України.

Крім цих щодо "чистих схем", банк викрили у платежах з оплати наркотиків на російському маркетплейсі Hydra та надання послуг нелегальним букмекерам у Росії.

Словом, банк "Конкорд" перетворився, на думку НБУ, на таку собі "пральню", якою насамперед користувалися представники дніпровського бізнесу.

Про цінність бізнесу говорить той факт, що сестри Сусідки два роки намагалися оскаржити рішення НБУ і лише у серпні 2025-го Верховний суд України залишив чинним рішення Нацбанку.

Природно постає питання про те, як двом сестрам вдалося досягти такого різнопланового бізнесу з таким широким географічним охопленням клієнтури і, що найважливіше, відбутися втратою банківської ліцензії, а не тюремним терміном.

Як стверджує той самий OSINT-проєкт Black Boх, все це стало можливим завдяки члену Єврейської громади Дніпра, раніше депутату Дніпровської міськради В'ячеславу Мішалову. Ще в 2020 році він заявив про володіння 18000 біткоїнів, які тоді оцінювалися в один млрд дол. США. І при цьому він також був неодноразовим фігурантом кримінальних проваджень, наприклад, про можливе присвоєння коштів компанією "Майстер-Буд" його батька Дмитра Мішалова при встановленні теплогенераторів та котелень у дитячих садках та школах Дніпра на суму 33,7 млн ​​грн.

Як повідомляли "Коментарі", такий "апетит" В'ячеслава Мішалова обурив мера Бориса Філатова, який прямо звинувачував екссекретаря в багатомільйонних розкраданнях коштів. За зверненнями градоначальника силовики відкрили низку кримінальних проваджень щодо можливого присвоєння коштів на суму 35 млн грн.

Словом, відносини між В'ячеславом Мішаловим і мером Дніпра вкрай важкі, і питання, який же бік має зайняти Вадим Єрмолаєв був непростим.

Розлад усередині клану, Росія, кримінал за кол-центри, СБУ та Офіс президента – хто б'є по "дніпровських"

Саме час повернутися до відповіді на питання – хто власне влаштував перерозподіл грошових потоків у Дніпрі? І треба сказати, що версій у цьому питанні чимало щонайменше 4.

1) Розбірки всередині клану через цигарки

Мабуть, першою версією про причини та особи замовників замаху на Вадима Єрмолаєва стали припущення анонімних Телеграм-каналів про якісь "тютюнові розбірки" між групою бізнесмена та його конкурентами в особі Дмитра Мішалова та Юрія Карфіка (він же "Ювелір"). Як стверджує автор каналу "Злий фіскал", нібито між Вадимом Єрмолаєвим та групою Мішалова-Карфіка виникли тертя через неможливість поділити тіньовий ринок регіону.

Водночас "проти" цієї версії говорить низка фактів:

- "Злий фіскал" чомусь не уточнив, що Дмитро Мішалов, якого він називає ексспівробітником управління податкових ризиків ДПС України, це явно батько того самого колишнього секретаря міськради Дніпра В'ячеслава Мішалова, який як мінімум до 2023 року був бізнес-партнером Єрмолаєва через цей банк;

- немає офіційних відомостей про наявність у В'ячеслава Єрмолаєва саме тютюнового бізнесу, оскільки, як писала свого часу "Українська правда", 2022 року контрафактне виробництво нібито було викрито у приміщенні, яке належало родичу Геннадія Корбана, що той сам заперечував. Можна припустити, що цей бізнес якимось чином перейшов до Вадима Єрмолаєва, але жодних доказів тому немає. Нарешті, мабуть, мав на увазі зовсім не тютюновий ринок, а скажімо, деякі податкові махінації, в чому В'ячеслав Мішалов і Вадим Єрмолаєв могли бути замішані через свої банки;

- фігура Дмитра Мішалова ніяк не пояснює усунення від бізнесу в регіоні Геннадія Корбана та ліквідацію "Конкордбанку", більше того, останнє явно шкодило інтересам як сім'ї Мішалових, так і їхнього партнера у цьому бізнесі Вадима Єрмолаєва.

2) Російський слід

Хоча останнім часом через часте використання фрази "рука Кремля", саме російський слід сприймається досить скептично, у випадку з Вадимом Єрмолаєвим підстави для такої версії є. Так, за 4 дні до замаху, 25 червня, російський пропагандистський ресурс "Рибар" розповів про сімейство Вадима Єрмолаєва в контексті шахрайських кол-центрів, які нібито належали його синові Артуру.

Справді, у грудні 2025 року сина бізнесмена Артура затримали на Кіпрі на запит Інтерполу – йому інкримінувалася масштабна шахрайська операція з роботи мережі кол-центрів Milton Group. Йшлося про збитки для постраждалих, яких шахраї вмовляли інвестувати в криптовалюту на суму 100 млн дол. Свою провину Єрмолаєв-молодший визнав, отримав 5 років умовно і компенсував збитки постраждалим на суму 8,5 млн євро.

При цьому Єрмолаєва-старшого в причетності до злочинів не підозрювали, хоча як стверджує слідство і журналісти, деякі кол-центри перебували у приміщеннях, що йому належать.

Чи правда в такому разі незрозуміло, що, власне, дає таке "засвітлення" бізнесмена перед замахом на нього? Єдиною відповіддю може стати певна компрометація України у вигляді такого гучного замаху "української спецслужби" в абсолютно, начебто, безпечному Монако. На користь цього знову ж таки говорить те, що одним із перших, хто став просувати версію причетності СБУ до замаху – проросійський пропагандист Анатолій Шарій.

Метою такої провокації може стати, наприклад, погіршення дипломатичних відносин України з європейськими країнами, які останнім часом справді напружені.

Але, як і у випадку із замахом сімейства Мішалових, російський слід не пояснює усунення Геннадія Корбана та історію з "Конкордбанком".

3) Розбірки за кол-центри

Зауважимо, що причетність Артура Єрмолаєва до діяльності кол-центрів та замах на його батька за часом збігся з пред'явленням підозр народному депутату України Миколі Тищенку у спробі "кришувати" кол-центри за 1 млн дол. Сам політик заявив, що це звинувачення ґрунтується на свідченнях членів наркокартелю "Хімпром", який має російське коріння і також займається кол-центрами, і є хибними.

Справді, ця ОЗУ займається такого роду шахрайствами, проте Дніпро – "столиця" такого промислу, не належить до сфери впливу "Хімпрому". У зв'язку з кол-центрами куди частіше звучали прізвища сина місцевого авторитетного бізнесмена Олександра Петровського, Єрмака, його друга, викраденого та вбитого влітку 2025-го на острові Балі Ігоря Комарова (до речі, нареченого блогерки Єви Мішалової, дочки все того ж таки Вячеслава) Хромова на прізвисько "Жаба". До речі, саме в останнього, як стверджує експрокурор САП Станіслав Броневицький, нардеп Тищенко і вимагав цей мільйон доларів.

Словом, інтерес криміналу до теми кол-центрів у Дніпрі за останній рік очевидний, але чи вистачить його для того, щоб піти на теракт у Європі?

4) СБУ – комерційна та політична версія

Зауважимо, що, незважаючи на те, що про причетність СБУ до замаху першими заговорили російські пропагандисти, така версія звучала і цілком собі, скажімо так, напівофіційно.

Про це заявила французька газета Le Figaro із посиланням на кілька неназваних джерел. Це пояснили тим, що замах має риси, характерні для української спецслужби. Ймовірно, тут малося на увазі, що останнім часом СБУ провела чимало спецоперацій з ліквідації військових злочинців та зрадників, і зазвичай для цього застосовувалася саме вибухівка. Причому нібито це не була спроба вбивства, а скоріше "попередження".

Зауважимо, що якщо версія із СБУ справді має право на існування, то можна подати мотивацію як:

1) комерційні розбірки;

2) політика.

У першому випадку можна припустити якісь грошові тертя, які виникли між колишніми чи чинними співробітниками спецслужби та Вадимом Єрмолаєвим. Причинами цього можуть бути:

- ті самі кол-центри. Так, за даними екснардепа Ігоря Мосейчука, "дахом" для того самого Ігоря Хромова був тодішній голова Дніпровської ОВА, бригадний генерал СБУ Сергій Лисак, який з жовтня 2025 року очолив Одеську ОВА;

- санкції РНБО, які були накладені на Вадима Єрмолаєва в грудні 2023 року за те, що бізнесмен перереєстрував на території окупованого Криму винний холдинг "Алеф-Віналь", що йому належав. Наприклад, бізнесменові могли запропонувати їх зняти за якусь суму, а вибух став тим самим "попередженням", про яке пише Le Figaro. У такій торгівлі санкціями РНБО, наприклад, звинувачують нардепа Анну Скороход.

Умовно "політичною" версією замаху за участю СБУ можна пояснити, наприклад, саме бажання послабити "дніпровський клан" і замкнути на себе всі потоки. У такому разі проблеми представників бізнесу регіону, починаючи з 2022 року, можна пояснити тим, що проти них грає не спецслужба, а вся міць держави.

На користь цього побічно свідчать такі чинники:

1) за даними дніпровських журналістів ще у 2025 році звучала інформація про можливий інтерес Вадима Єрмолаєва до створення власного політичного проєкту у Дніпрі під майбутні вибори, тим більше, що досвід просування політиків у бізнесмена вже був;

2) за даними порталу "Коментарі", у своїх політичних проєктах за лінією медіа Вадим Єрмолаєв співпрацював з колишнім першим віце-прем'єр-міністром часів Януковича Сергієм Арбузовим. Медіахолдинг останнього очолював Ілля Чудновський, який за відомостями джерел може відповідати за піар заступника Офісу президента України Олега Татарова, який займається саме правоохоронними органами, у тому числі СБУ;

3) як стверджує блогер-розслідувач під ніком "Володимир Бондаренко", партнером Артура Єрмолаєва зі створення мережі кол-центрів Milton Group виступає Давид Тодуа. Директором в одній із його фірм був Гія Гецадзе, ексзаступник міністр юстиції Грузії. Бізнес-партнером останнього є Віктор Плескун, помічник народного депутата України Наталії Локтіонової, рідної сестри особистої помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко. Тим самим, на думку розслідувача, є зв'язок бізнесмена з однією з найближчих для глави держави людиною.

Цікаво, що Артур Єрмолаєв раніше був президентом Української федерації кіберспорту, і, як з'ясували "Коментарі", у цій галузі бізнесу та спорту теж далеко не все так гладко.



