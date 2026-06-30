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Жестокий теракт в Монако: среди тяжело раненых – попавший под санкции Зеленского экс-олигарх

Следствие рассматривает версию теракта после взрыва в элитном доме княжества, а главными пострадавшими стали выходцы из Украины

30 июня 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Власти Монако расследуют мощный взрыв в жилом доме, который произошел вечером 29 июня и, по предварительной версии, может быть террористическим актом. Среди трех пострадавших оказался бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, против которого ранее были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Жестокий теракт в Монако: среди тяжело раненых – попавший под санкции Зеленского экс-олигарх

В Монако взорвали украинского олигарха с семьей. Фото: из открытых источников

По информации французских СМИ, взрыв прогремел около 21:00 в холле многоквартирного дома после того, как неизвестный мужчина оставил там рюкзак с самодельным взрывным устройством и скрылся. Через несколько минут, когда в помещение вошли люди, произошла детонация.

Подозреваемого пока не задержали, однако его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. На месте происшествия работали спасатели, полиция и взрывотехники.

По данным следствия, пострадали трое выходцев из Украины: мужчина, женщина и 13-летний подросток. Источники BFMTV утверждают, что тяжелые ранения получил именно Вадим Ермолаев 1968 года рождения. Также в критическом состоянии находится его спутница, тогда как подросток получил менее тяжелые травмы и остается в стабильном состоянии.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрывное устройство, вероятно, было начинено болтами и металлической дробью, что характерно для терактов. По его словам, подобного инцидента княжество еще не знало.

Кроме пострадавших, еще четверых человек доставили в больницу с сильным стрессом.

Вадим Ермолаев ранее входил в число самых состоятельных предпринимателей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра, а в 2023 году был включен в санкционный список указом президента Владимира Зеленского.

Утром власти Монако планируют провести специальную пресс-конференцию, на которой обещают сообщить новые подробности расследования.

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Источник: https://www.bfmtv.com/police-justice/direct-explosion-a-monaco-un-premier-bilan-fait-etat-de-trois-blesses-dont-deux-graves-un-suspect-en-fuite_LN-202606290926.html#article_525717
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