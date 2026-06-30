Жорстокий теракт у Монако: серед тяжко поранених – екс-олігарх, який потрапив під санкції Зеленського

Влада Монако розслідує потужний вибух у житловому будинку, який стався ввечері 29 червня і, за попередньою версією, може бути терористичним актом. Серед трьох постраждалих виявився колишній український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, проти якого раніше було запроваджено санкції Ради національної безпеки та оборони України.

У Монако підірвали українського олігарха із сім'єю. Фото: із відкритих джерел

За інформацією французьких ЗМІ, вибух пролунав близько 21:00 у холі багатоквартирного будинку після того, як невідомий чоловік залишив там рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм і втік. За кілька хвилин, коли до приміщення увійшли люди, відбулася детонація.

Підозрюваного поки що не затримали, проте його дії зафіксували камери відеоспостереження. На місці події працювали рятувальники, поліція та вибухотехніки.

За даними слідства, постраждали троє вихідців з України: чоловік, жінка та 13-річний підліток. Джерела BFMTV стверджують, що тяжкі поранення отримав саме Вадим Єрмолаєв 1968 року народження. Також у критичному стані знаходиться його супутниця, тоді як підліток отримав менш тяжкі травми та залишається у стабільному стані.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибуховий пристрій, ймовірно, був начинений болтами та металевим дробом, що характерно для терактів. За його словами, такого інциденту князівство ще не знало.

Крім постраждалих, ще четверо людей доправили до лікарні із сильним стресом.

Вадим Єрмолаєв раніше входив до найзаможніших підприємців України. У 2019 році він відмовився від українського громадянства та отримав паспорт Кіпру, а у 2023 році був включений до списку санкцій указом президента Володимира Зеленського.

Вранці влада Монако планує провести спеціальну прес-конференцію, на якій обіцяє повідомити нові подробиці розслідування.

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