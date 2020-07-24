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Отголоски терракта в Луцке: экперт оценил опасность для всей Украины

Полицейские, прежде всего, должны найти всех последователей луцкого террориста, - эксперт

сегодня, 09:12
Автор:

Виолетта Комаровская
Отголоски терракта в Луцке: экперт оценил опасность для всей Украины

Фото: Николай Мартынюк/EPA/ТАСС

Луцкий террорист, который во вторник захватил автобус с заложниками, может иметь последователей по всей стране. Так считает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". 

Выяснить, действовал ли Максим Кривош в одиночку, или же у него были сообщники - это первоочередная задача правоохранителей, уверен эксперт. Ведь, если речь идет о преступной сети, то подобное вскоре может случится в любом уголке Украины. 

"Это самое страшное, если такая сеть действительно существует. Это крайне угрожающая ситуация", - уверен Мусиенко. 

Эксперт предполагает, что на преступление подозреваемый в терроризме мог пойти, в том числе, чтобы продвигать свои экстремистские идеи в массы. 

"Мне он кажется вменяемым. Он понимает, что он сделал и зачем. Возможно, здесь есть смысл говорить о некой гиперболизации личности - маниакальном синдроме, когда хочется стать известным. А то, что произошло, он воспринимает как минуту славы. И теперь может продвигать свои идеи", - рассказал эксперт. 

Напомним, что накануне Максима Кривоша суд отправил под стражу на два месяца без права на залог. Во вторник мужчина взял в заложники 13 человек. Он держал их в автобусе 12 часов без еды и воды. Отпустить людей он согласился после того, как президент Владимир Зеленский выполнил одно из его требований - призвал смотреть фильм "Земляне". 


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