Отголоски терракта в Луцке: экперт оценил опасность для всей Украины

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Виолетта Комаровская
Фото: Николай Мартынюк/EPA/ТАСС
Луцкий террорист, который во вторник захватил автобус с заложниками, может иметь последователей по всей стране. Так считает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Выяснить, действовал ли Максим Кривош в одиночку, или же у него были сообщники - это первоочередная задача правоохранителей, уверен эксперт. Ведь, если речь идет о преступной сети, то подобное вскоре может случится в любом уголке Украины.
"Это самое страшное, если такая сеть действительно существует. Это крайне угрожающая ситуация", - уверен Мусиенко.
Эксперт предполагает, что на преступление подозреваемый в терроризме мог пойти, в том числе, чтобы продвигать свои экстремистские идеи в массы.
"Мне он кажется вменяемым. Он понимает, что он сделал и зачем. Возможно, здесь есть смысл говорить о некой гиперболизации личности - маниакальном синдроме, когда хочется стать известным. А то, что произошло, он воспринимает как минуту славы. И теперь может продвигать свои идеи", - рассказал эксперт.
Напомним, что накануне Максима Кривоша суд отправил под стражу на два месяца без права на залог. Во вторник мужчина взял в заложники 13 человек. Он держал их в автобусе 12 часов без еды и воды. Отпустить людей он согласился после того, как президент Владимир Зеленский выполнил одно из его требований - призвал смотреть фильм "Земляне".
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