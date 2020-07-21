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Главная Новости Общество происшествия Автобус в Луцке взяли штурмом: Максим Плохой задержан (ВИДЕО)
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Автобус в Луцке взяли штурмом: Максим Плохой задержан (ВИДЕО)

Максим Плохой задержан

сегодня, 21:48 comments931
Автор:

Владимир Лавский
Автобус в Луцке взяли штурмом: Максим Плохой задержан (ВИДЕО)

Около 21.40 в Луцке силовики начали штурм автобуса, захваченного Максимом Плохим во вторник, 21 июля. 

Сначала прозвучал мощный взрыв. Затем близко к автобусу подъехал БТР и несколько машин спецназначения. Максим Кривош сразу же был задержан, о здоровье и состоянии заложников пока нет никакой информации. 

Ориентировочно в 21.47 первые заложники начали выходить из автобуса. На месте событий продолжают работать правоохранители и представители медицинской службы. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Владимир Зеленский выполнил требование преступникаТак, согласно требованиям правонарушителя, которого уже назвали террористом, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. 

Что касается Зеленского, то ему необходимо обратиться в видеообращении ко всем со словами: "фильм Земляне 2005 смотреть всем".

Несмотря на такие, мягко сказать, необычные требования, гарант выполнил эти условия на своей странице в Facebook, от себя ничего не добавляя.


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