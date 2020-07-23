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Суд отправил Максима Кривоша в СИЗО

Прежде чем услышать вердикт судьи, Максим Плохой прокомментировал ролик президента Зеленского

сегодня, 16:50
Автор:

Екатерина Белоброва
Суд отправил Максима Кривоша в СИЗО

Луцкий горрайонный суд Волынской области назначил Максиму Кривошу 60 дней содержания в следственном изоляторе, пока прокуратура будет собирать материалы по его обвинению в террористическом акте, когда Кривош захватил автобус с двумя десятками пассажиров. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" из зала суда.

Отмечается, что судебное постановление не предусматривает со стороны подсудимого внесения залога.

Сам Кривош в ожидании своей судьбы в зале заседания выразил свое отношение к видеоролику, который сделал украинский гарант Владимир Зеленский в ответ на его требования.

Так, на замечание журналистов, что президент стер свое обращение сразу после того, как все заложники были освобождены, а сам Кривош задержан, последний ответил нарочито пренебрежительно.

"Хороший фильм. Зря стер. Ему бы подняло рейтинг. Хороший фильм, но посмотрите до конца. Его трудно до конца досмотреть. Правда, она тяжелая", - заключил  луцкий террорист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появились кадры с места задержания Максима Плохого, которые как бы разоблачают данный террористический акт в качестве постановочного перфоманса.

Согласно записи, к Кривошу спустя 1,5-2 минуты подошли двое полицейских с наручниками и медик. Его отвели в сторону и вывели всех заложников. И уже после этого видим эффектное задержание: подъезжает БТР, происходит взрыв светошумовой гранаты. 


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