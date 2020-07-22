kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9344.65

ETH/USD

243.82

LTC/USD

43.64

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия "Спектакль" с БТР и гранатой: в Сети появилось видео задержания террориста Максима Плохого
commentss НОВОСТИ Все новости

"Спектакль" с БТР и гранатой: в Сети появилось видео задержания террориста Максима Плохого

Эффектному задержанию террориста в Луцке предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и на протяжении пары минут разводил руками

сегодня, 09:11 comments975
Автор:

Елена Волкова
"Спектакль" с БТР и гранатой: в Сети появилось видео задержания террориста Максима Плохого

В Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и напротяжении пары минут разводил руками.

Согласно записи, к Кривошу спустя 1,5-2 минуты подошли двое полицейских с наручниками и медик. Его отвели в сторону и вывели всех заложников. И уже после этого видим эффектное задержание: подъезжает БТР, происходит взрыв светошумовой гранаты. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что сразу после того, как захваченный автобус в Луцке взяли штурмом, а подозреваемого задержали, президент Владимир Зеленский рассказал, о чем на самом деле говорил с террористом.  

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась весь день. В закрытом автобусе с вооруженным преступником люди провели около 12 часов - без еды и воды. Всего в салоне, кроме захватчика, было 13 человек. Среди требований, которые выдвигал террорист, были и требования к Владимиру Зеленскому. После совещания с силовиками, президент решил поговорить с захватчиком по телефону лично.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!