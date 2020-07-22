"Спектакль" с БТР и гранатой: в Сети появилось видео задержания террориста Максима Плохого

В Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и напротяжении пары минут разводил руками.

Согласно записи, к Кривошу спустя 1,5-2 минуты подошли двое полицейских с наручниками и медик. Его отвели в сторону и вывели всех заложников. И уже после этого видим эффектное задержание: подъезжает БТР, происходит взрыв светошумовой гранаты.

Ранее “Комментарии” сообщали, что сразу после того, как захваченный автобус в Луцке взяли штурмом, а подозреваемого задержали, президент Владимир Зеленский рассказал, о чем на самом деле говорил с террористом.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась весь день. В закрытом автобусе с вооруженным преступником люди провели около 12 часов - без еды и воды. Всего в салоне, кроме захватчика, было 13 человек. Среди требований, которые выдвигал террорист, были и требования к Владимиру Зеленскому. После совещания с силовиками, президент решил поговорить с захватчиком по телефону лично.

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