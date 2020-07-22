Теракт в Луцке: Зеленский признался, о чем говорил с захватчиком - ВИДЕО

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Сразу после того, как захваченный автобус в Луцке взяли штурмом, а подозреваемого задержали, президент Владимир Зеленский рассказал, о чем на самом деле говорил с террористом. Об этом сообщает "Украинская правда".

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась весь день. В закрытом автобусе с вооруженным преступником люди провели около 12 часов - без еды и воды. Всего в салоне, кроме захватчика, было 13 человек. Среди требований, которые выдвигал террорист, были и требования к Владимиру Зеленскому. После совещания с силовиками, президент решил поговорить с захватчиком по телефону лично.

"Мы говорили с ним минут 7-10. Затем мы договорились, что именно он сделает первый шаг. Он должен был отпустить нескольких заложников. Я попросил, чтобы это были раненый, беременная женщина и ребенок. Он мне ответил, что раненого там нет и все это был блеф. Мы договорились, что он все же отпустит троих человек, а я запишу после этого видео. Когда же оно появится в соцсетях, через полчаса он пообещал отпустить всех людей. Где-то так и произошло. Через 30-40 минут он выпустил людей. То, что я сделал, это было для меня очевидным", - рассказал Владимир Зеленский.

К слову, требование Максима Плохого президент действительно выполнил. На своей страничке в соцсетях он опубликовал короткое видео, которое после завершения спецоперации удалили. В ролике Зеленский сказал единственную фразу, как и требовал захватчик - "фильм Земляне 2005 смотреть всем".

Следует отметить, что со всеми, с кем Максим Плохой выходил на связь по телефону до президента, он общался менее, чем по полминуты.

"В течение 9 часов с ним все пытались поговорить - от переговорщиков до психологов. Нужно было оценить, на сколько он адекватный, учитывая его требования. Предлагали сделать сразу спецоперацию. Был бы быстрый штурм. Он был бы успешным, но опасность, что погибнут люди есть всегда. Поэтому я и захотел поговорить с этим человеком по телефону", - объяснил президент.





Заложников из луцкого автобуса, напомним, силовики освободили около 22 часов. Раненых нет.

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