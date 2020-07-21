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Главная Новости Общество происшествия Взрыв возле метро в Киеве: на рынке нашли взрывчатку
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Взрыв возле метро в Киеве: на рынке нашли взрывчатку

Неизвестный сообщили о минировании киосков около метро Минская в Киеве и крупного торгового центра

сегодня, 14:31 comments600
Автор:

Виолетта Комаровская
Взрыв возле метро в Киеве: на рынке нашли взрывчатку

В Киеве на рынке Минский, который находится рядом с одноименной станцией метро, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его информации, около 12:00 в полицию поступил анонимный звонок о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

В данный момент рынок находящийся по адресу ул. Маршала Тимошенко, где произошло ЧП, оцеплен полицией. С места происшествия эвакуированы все там находящиеся, на месте работают взрывотехники.


Кроме того, спасатели проверяют сообщения об очередном массовом минировании. В частности, поступили звонки о минировании   торгового центра Ocean Plaza и  здания Апелляционного суда в Соломенском районе.

 Как писали "Комментарии",   на Театральной площади Луцка, где находится автобус с захваченными террористом Максимом Плохим людьми, стреляли.


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