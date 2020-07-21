Взрыв возле метро в Киеве: на рынке нашли взрывчатку

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Виолетта Комаровская
В Киеве на рынке Минский, который находится рядом с одноименной станцией метро, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его информации, около 12:00 в полицию поступил анонимный звонок о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.
Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.
В данный момент рынок находящийся по адресу ул. Маршала Тимошенко, где произошло ЧП, оцеплен полицией. С места происшествия эвакуированы все там находящиеся, на месте работают взрывотехники.
Кроме того, спасатели проверяют сообщения об очередном массовом минировании. В частности, поступили звонки о минировании торгового центра Ocean Plaza и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.
Как писали "Комментарии", на Театральной площади Луцка, где находится автобус с захваченными террористом Максимом Плохим людьми, стреляли.
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