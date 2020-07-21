В Луцке у автобуса с заложниками прозвучали новые выстрелы

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Елена Волкова
Только что в Луцке прозвучало два новых выстрела на Театральной площади, где находится автобус с заложниками и вооруженным террористом Максимом Плохим. Об этом с места событий сообщает местное издание “Волынь”.
Утром там уже звучали выстрелы: преступник стрелял в сторону копов и бросил гранату, которая не сдетонировала. Что случилось теперь, пока неизвестно, однако ранее к площади привезли снайперов.
Напомним, журналисты пообщались с террористом Максимом Плохим, который сегодня утром захватил автобус с 20 людьми в Луцке. Известно, что лучанка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами, и сам Плохой требует максимально распространить его требования. Однако слова террориста оказались очень размытыми, а на неоднократную просьбу повторить их, преступник раздражался и напоминал свой ник в соцсетях, где якобы все есть. Также он призывал "стягивать побольше журналистов".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети появилась трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам.
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