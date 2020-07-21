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Главная Новости Общество происшествия Автобус с разбитыми стеклами и БТРы: онлайн-трансляция с места захвата заложников в Луцке
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Автобус с разбитыми стеклами и БТРы: онлайн-трансляция с места захвата заложников в Луцке

Трансляцию того, что происходит на Театральной площади Луцка, можете посмотреть на нашем сайте

сегодня, 12:17 comments669
Автор:

Елена Волкова
Автобус с разбитыми стеклами и БТРы: онлайн-трансляция с места захвата заложников в Луцке

В Сети появилась онлайн-трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

В полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы. 

Также напомним, что появилось видеообращение террориста, сделанное накануне.


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