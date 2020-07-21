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Появилось видеообращение луцкого террориста, который приковал 20 человек наручниками и заминировал автобус

Некий Максим Плохой, который может быть террористом, с автоматом записал видео о недовольстве жизнью в Украине

сегодня, 11:46
Автор:

Елена Волкова
Появилось видеообращение луцкого террориста, который приковал 20 человек наручниками и заминировал автобус

В сети появилось видеообращение луцкого террориста, записанного накануне захвата автобуса с 20 пассажирами на Театральной площади. Мужчина со стеклянными глазами и автоматом призывает “ломать систему” в Украине. 

В СМИ также появилось имя предполагаемого преступника, который в Сети именует себя Максимом Плохим и пишет о недовольстве жизни в Украине.

“Это не учения, это все реально. Люди прикованы наручниками к креслам маршрутки. Говорят, что это участник АТО”, - так в данный момент комментируют ситуацию в полиции.

Как ранее сообщали "Комментарии", в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы. 


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