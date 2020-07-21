В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками: слышны выстрелы

Сегодня, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. Как сообщает “Суспільне”, на месте слышны выстрелы, площадь оцепили спецназначенцы.

Начальник областного управления Нацполиции Юрия Крошко сообщает, что у захватчика есть оружие и взрывчатка, а в автобусе могут находиться заложники, количество которых сейчас устанавливают.

Согласно последней информации, захватчик связался с правоохранителями по телефону и предъявил свои требования. Все подробности читайте на нашем сайте позже.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Норвегии на прошлой неделе экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.



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