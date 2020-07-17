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Главная Новости Общество происшествия К самолету компании Ryanair из-за угрозы взрыва запустили истребители F-16
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К самолету компании Ryanair из-за угрозы взрыва запустили истребители F-16

В Осло экстренно сел самолет компании Ryanair со 142 пассажирами на борту

сегодня, 17:33
Автор:

Елена Волкова
К самолету компании Ryanair из-за угрозы взрыва запустили истребители F-16

В Норвегии сегодня экстренно посадили воздушное судно авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. Об этом передает местная телерадиокомпания NRK.

Сообщается, что в аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, всех 142 пассажиров срочно эвакуировали. Кроме того, перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате, за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и обещают сообщить подробности и мотивы преступника позже. 

Напомним, в среду в горах Турции разбился военный самолет-разведчик, на борту которого находилось семь человек. К сожалению, выжить никому не удалось. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в военном самолете было 2 пилота и 5 сотрудников разведслужбы, которые три дня кряду совершали полеты в провинциях Ван и Хаккари. Трагедия произошла на высоте 2200 метров на горе Артос. 


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