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Никто не выжил: в Турции произошла авиакатастрофа

На борту турецкого разведывательного самолета находилось 7 человек

сегодня, 09:52 comments757
Автор:

Елена Волкова
Никто не выжил: в Турции произошла авиакатастрофа

Вчера вечером в горах Турции разбился военный самолет-разведчик, на борту которого находилось семь человек. К сожалению, выжить никому не удалось, сообщает госагентство Anadolu.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в военном самолете было 2 пилота и 5 сотрудников разведслужбы, которые три дня кряду совершали полеты в провинциях Ван и Хаккари. Трагедия произошла на высоте 2200 метров на горе Артос. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, в России разбился частный вертолет. Пилоту Ми-2 пришлось совершить жесткую посадку в Ростовской области. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. Известно, что на вертолете Ми-2 экипаж обрабатывал рисовые поля. В какой-то момент, недалеко от села Кирсалово в Пролетарском районе Ростовской области, пилот потерял управление. Пришлось совершить жесткую посадку, в результате которой вертолет повис на обрыве. Одного из членов экипажа - бортмеханика - нашли уже мертвым. Второй был жив: мужчина отделался переломом ноги и ушибами.


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