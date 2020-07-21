Захват 20 заложников в Луцке: мужчина с целым арсеналом оружия выдвинул первые требования

В полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек,- сообщают “Факты”.

Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.

Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.

“Мужчина захватил автобус с заложниками, при нем взрывчатка, оружие. Требования опубликовал в соцсети Twitter. Понятных требований не озвучил, просто общие фразы, общее недовольство системой. Не указывает которой. Изучаем, звоним. Мы стараемся уточнить его требования”, — говорит руководитель ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Норвегии на прошлой неделе экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.



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