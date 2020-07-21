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"В заложниках - дети и беременные": появилась запись разговора с луцким террористом

Террорист Максим Плохой пригрозил взорвать всех, если силовики начнут штурм автобуса в Луцке

сегодня, 13:45
Автор:

Елена Волкова
"В заложниках - дети и беременные": появилась запись разговора с луцким террористом

Журналисты пообщались с террористом Максимом Плохим, который сегодня утром захватил автобус с 20 людьми в Луцке. Общался преступник на чистом украинском языке и явно нервничал. Об этом передает “Первый”.
Известно, что лучанка, которая находится в автобусе,  вышла на связь с журналистами, и сам Плохой требует максимально распространить его требования.
“У меня есть определенные требования, кароче. Если их не выполнят, есть одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?” - заявил террорист. 
Захватчик в разговоре сообщил, что среди заложников есть дети и беременные женщины. Если силовики начнут штурм, то террорист обещает взорвать их. 

Требования террориста оказались очень размытыми, а на неоднократную просьбу повторить их, преступник раздражался и напоминал свой ник в соцсетях, где якобы все есть. Также он призывал "стягивать побольше журналистов".
Отметим, что настоящее имя захватчика - Максим Кривош. Мужчине 44 года, он родился в Оренбургской области РФ и последнее время живет в Луцке. Пять лет назад террорист зарегистрировал собственный торговый знак “Я могу” и написал книгу “Философия преступника”, в которой рассказал о богатом уголовном прошлом.


Напомним, в полиции установили личность террориста, который сегодня утром захватил рейсовый автобус “Ковель - Луцк” с 20 пассажирами. Копы говорят, что мужчина пребывал на лечении в психбольнице. Замминистра МВД Антон Геращенко в своем “Фейсбук” пишет о том, что в интернете есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора - террориста Максима Плохого - в местах заключения и его взгляды на жизнь.


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