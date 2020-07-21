“Я не могу не быть преступником”: захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице и выпустил книгу

В полиции установили личность террориста, который сегодня утром захватил рейсовый автобус “Ковель - Луцк” с 20 пассажирами. Копы говорят, что мужчина пребывал на лечении в психбольнице.

Замминистра МВД Антон Геращенко в своем “Фейсбук” пишет о том, что в интернете есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора - террориста Максима Плохого - в местах заключения и его взгляды на жизнь.

“Вот типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", - приводит цитаты из “книги” террориста Антон Геращенко.

Интересно, что данное "произведение" Плохой выпустил еще шесть лет назад в количестве 400 экземпляров. Автор пишет, что он рос в семье интеллигентов, однако в детстве "насмотрелся боевиков и решил стать крутым". Максим Плохой говорит, что в 11 классе его задержали на рынке с ружьем, но родители помогли закрыть это дело. В 18 лет он впервые был осужден на 8 лет за создание бандформирования. Интересно, что так называемые требования, которые Максим Плохой якобы предъявил после захвата автобуса, в соцсетях появились еще четыре года назад.

Напомним, в Сети появилась трансляция с места захвата маршрутки с 20 пассажирами, которых террорист приковал к креслам. Известно, что у возможного экс-военного при себе целый арсенал оружия: гранаты, автоматы и многое другое. На место стянули БТРы и силовиков, Театральная площадь перекрыта.

В полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.

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