От защиты экономики в Нацполиции до миллиардов гривен под крышей «нардепов» – что известно о «бойце батальона Монако» Сергее Вязмикине

Княжество Монако до лета 2026 года было не только безопасным местом для украинских VIP-беженцев, но и местом пребывания для "смотрящих" за целыми отраслями украинской экономики. Иронично, что еще до того, как стать этими самыми "смотрящими", некоторые из них должны были с ними бороться, будучи сотрудниками Национальной полиции в специально созданном для этого Департаменте защиты экономики.

Сергей Вязимкин. Фото: портал "Комментарии"

Речь идет о бывшем заместителе начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Сергее Вязмикине. Возможно именно он курировал нелегальные рынки табака и спирта в Украине.

От зерна и гибели человека в Житомирской области до куратора целых отраслей

Впервые фамилия Сергея Вязмикина на всю страну прозвучала в августе 2022 года в расследовании "Украинской правды", посвященном украинским VIP-беженцам, проживавшим в Монако. Однако "коммерческие" способности тогда еще правоохранителя впервые обнаружились еще весной 2015 года в Житомирской области.

Так, в Житомирской области разгорелся конфликт между агрохолдингом "ТАКО" и банком ПУМБ. Конфликт проходил с использованием оружия из-за партии зерна, в попытке вывоза которого обе стороны обвинили друг друга. Противостояние закончилось гибелью одного из участников и ранением еще 15 человек. Как утверждала защита "ТАКО", в конфликте на стороне банка выступил глава УБЭП Житомирской области Сергей Вязимкин, приходившийся родственником заместителю председателя ПУМБа.

Как заявил тогда представитель ПАТ "ТАКО" Евгений Солодко: "это многое проясняет, сотрудники УБЭП и сам Вязмикин при попытке первого вывоза зерна не скрывали, что занимают позицию банка, и они открыто об этом говорили".

Впрочем, свидетельства защиты агрохолдинга вероятно никак не повлияли на дальнейший карьерный рост Сергея Вязимкина, который в том же году стал первым заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

В 2019-м году смена власти в Украине негативно сказалась на карьере Сергея Вязимкина, так как 9 сентября он был уволен из Нацполиции в связи с ликвидацией Департамента защиты экономики, но война дала ему огромные возможности.

Доля с каждого литра спирта, бутылки водки, пачки сигарет – в чем кличили Вязимкина

В ходе своего расследования журналисты "УП" увидели экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича на совместной пробежке с Вязимкиным по улицам Монако. Как выяснилось вскоре, помимо совместных занятий спортом их связывал существенный материальный интерес, заключавшийся в кураторстве нелегального производства спирта, алкоголя и сигарет.

Как сообщали "Комментарии", на этих рынках существовал теневой офис, зарабатывавший на подакцизных товарах: такса составляла 6 гривен с литра спирта, 3 гривны с 0,5 литра водки и 20 долларов с коробки контрабандных сигарет. Как утверждал тогда в соцсети Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук, в состав бек-офиса входит масса людей, работающих в налоговой и таможне и использующих служебное положение для обслуживания "теневого офиса".

Об участии Сергея Вязмикина в неких схемах на табачном рынке упоминал член Комитета ВР по вопросам налоговой политики нардеп Марьян Заблоцкий в интервью "Экономической правде". По его словам, фамилия периодически звучит на заседаниях комитета, правда в особые подробности он предпочел не вдаваться.

Народного избранника можно понять, ведь деньги, которые крутятся на данном рынке огромны. Так, общие потери госбюджета от существования теневого рынка табака и спиртных напитков оцениваются минимум в 30 млрд грн. ежегодно.

Как минимум 13,5 миллиардов гривен ежегодно проходит через бек-офис подакцизных товаров

Так, согласно подсчетам экспертов до 40% производства спирта в Украине может пребывать "в тени", что при среднемесячном его производстве в 2025-м году в 3 млн декалитров (дал равен 10 литрам) дает "тень" в 1,2 млн дал или 120 млн литров. При ставке в 6 гривен с каждого литра поступления только с "левого" спирта можно оценить в 720 млн грн. в месяц или 8,6 млрд грн. в год.

По крепкому алкоголю точных данных производства нет, но только за 5 месяцев 2026 года украинцы купили алкоголя на 72,7 млрд грн. При средней цене 1 бутылки водки в 125 грн. по итогам июня, такса в 3 гривны составляет примерно 2,5% от стоимости бутылки, если посчитать, что свою ренту "бек-офис" берет со всего рынка, за эти 5 месяцев они могли получить 1,8 млрд грн. или около 4 млрд грн. за год.

Теневой рынок сигарет оценивается примерно в 20% от легального производства или около 5 млрд сигарет. В этом случае "бек-офис" взимает плату с контрабандных табачных изделий в 20 долларов с каждой коробки, с учетом того что в 1 коробку входят 50 блоков сигарет по 10 пачек с 20 сигаретами, общий объем такой коробки может составлять 10 000 сигарет. То есть "дань" с контрабанды 5 млрд сигарет может означать вывоз 500 тысяч таких коробок по 20 долларов с каждой или 10 млн дол.

Или же речь шла о 20 долларах с каждого блока из 10 пачек, то есть 2 доллара с пачки, что дает порядка 500 млн дол. (250 млн. пачек по 20 сигарет), что также не кажется невозможным, ведь цена 1 пачки сигарет в Европе сегодня колеблется от 4-5 до 19 евро. Вероятнее все же речь идет о некоей средней цифре между этими двумя, означающими минимальный и максимальный размер "коррупционной ренты".

Иными словами, доходы такого "теневого офиса" подакцизных товаров только от алкоголя могут составлять 12,6 млрд грн. и еще от 900 млн. до 22,5 млрд грн. от контрабанды сигарет, а всего минимум 13,5 млрд грн.

Доходы Вязимкина и элитная недвижимость – благодаря жене и тестю

Разумеется, следов всех этих финансовых потоков, к которым может иметь отношение Сергей Вязимкин в его декларации обнаружить не удастся, тем более, что последние данные о его финансовом состоянии датируются 2019-м годом. В то время экс-коп не только не имел жилья, его формально не было даже у его семьи, хотя, составляя свою декларацию Сергей Анатольевич явно покривил душой, назвав жилище на 357 квадратных метра ценой в 1,5 млн грн. "садовым домиком". Из авто у семьи был 9-летний VOLVO S80 и новенький Mercedes-Benz GLS 500, который сейчас стоит от 47 до 70 тысяч долларов. На службе в Нацполиции в 2019-м году Сергея Вязимкин заработал около 528 тысяч гривен, а его супруга Оксана – 1 млн 936 тыс. грн., из которых 1,8 млн. пришлись на дивиденды от ООО "Первая украинская аграрная компания", в которой супруге Вязимкина принадлежали 100%.

Заметим, что в мае ООО "Первая украинская аграрная компания" сменила название на "Тредзерно" (сфера деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, уставной фонд – 2000 грн.) и владельца – по данным YouControl им стал Андрей Сосонный. Последний является совладельцем в более чем сотне коммерческих структур, но это не имеет особого значения, так как все они входят в семейный агрохолдинг "ОССОЙО", а владеет им крупнейший агробарон Житомирщины Александр Петрович Ситак.

Кроме Александра Ситака ключевыми фигурами холдинга являются его дочери Мария, Оксана и внучка Анастасия. Причем Оксана давно вышла замуж и ее избранником стал Сергей Вязимкин, о котором тесть не забывает.

Так, как сообщает "Телеграф", после увольнения Вязимкина из Нацполиции весной 2020 года его семья получила:

3 марта – три нежилых помещения площадью 144 кв. м в ЖК "Наш дом", расположенном в Киеве на просп. Берестейском (бывшем Победы), 71-А

5 марта – дом в элитном КИЗ "Чайка" (15 км Житомирского шоссе) площадью 295,8 кв. м и земельного участка на ул. Музычанской в Киеве площадью 0,1 га;

11 марта – садовый дом в массиве "Мальовниче урочище" рядом с селом Мостище (Фастовского — в прошлом Макаровского — районе Киевской области) площадью 221,6 кв. м и трех земельных участков там же (в общей сложности – более 0,5 га);

1 июля – две квартиры и два машиноместа в клубном доме премиум класса "The Garden" по ул. Бусловской, 15 (площадью 91 и 90,6 кв. м) на столичном Печерске;

7 июля – квартиру в Житомире по ул. Победы, 53 площадью 143,8 кв. м.

Но и до того Александр Ситак не забывал о своей дочери. Так в 2018-м году он подарил 1 млн 50 тыс. грн., а также 50% того самого ООО "Первая украинская аграрная компания" (ныне "Тредзерно"), которыми до того владела ее родная сестра Мария Ситак.

Кстати, Мария Ситак может иметь в том числе и паспорт РФ. На этот факт обращало внимание и "Суспільне" в своем расследовании об очистке сточных вод, которые местному водоканалу с 2021 года обошлись в 165 млн грн. Дело в том, что выполняет эти работы ООО "Комплекс экологических сооружений" (сфера деятельности — канализация, отвод и очистка сточных вод, уставной фонд – 2 млн 283 тыс. грн.), также входящее в группу "ОССОЙО" и принадлежащее Александру Ситаку.

Однако не только своему богатому тестю обязан успехом Сергей Вязимкин.

Не тестем единым – бывший начальник и нардеп Гетманцев

Еще в августе 2022 года Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производству по факту незаконного выезда украинских топ-чиновников за границу. В этом деле также фигурировала фамилия Сергея Вязимкина. Но это никак не повлияло на него и работу бек-офиса, ведь его покровители достаточно влиятельны и их фамилии называли еще в 2022-м году.

Так, одним из них, по словам все того же экс-нардепа Игоря Мосийчука, является бывший начальник Вязимкина, экс-глава Департамента защиты экономики Нацполиции и бывший первый замглавы НП Украины Игорь Купранец. Как сообщали "Комментарии", экс-начальник и его подчиненный совместно с бывшим директором профильного департамента ГНС Александром Ярмоленко могли курировать производство "левых" подакцизных товаров.

Результатом этого стал стремительный рост благосостояния семьи Игоря Купранца, которая по некотором данным обзавелась имуществом и бизнесом минимум на 6 млн дол. Причем часть бизнеса оформлена на отца экс-генерала полиции – Михаила Григорьевича Купранца, а он вовсе не является чужим человеком для Сергея Вязимкина и Александра Ситака.

Так, по данным сервиса OpenDataBot в июне 2020 года Сергей Вязимкин стал директором АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Фарт капитал", который на 95,4% принадлежит Марии Ситак. При этом до июня 2021 года партнером сестры жены экс-копа был отец его бывшего начальника – Михаил Купранец, то есть Сергея Вязимкин и Игорь Купранец, что называется, "дружили семьями", а последние вели совместный бизнес.

Впрочем, Игорь Купранец, несмотря на близкие отношения и бизнес с его отцом, все же не самый верх в "пирамиде связей" Сергея Вязимкина. На ее верхушке может стоять куратор налоговой системы Украины, народный депутат Даниил Гетманцев, возглавляющий комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. При этом кажется весьма интересным такое "совпадение", что всего в 20 км от Монако, где находится Сергей Вязимкин, проживает в принадлежащей матери нардепа квартире в Ницце за десятки миллионов гривен семья политика. То есть, приехав посетить семью, Даниил Гетманцев вполне может лично съездить в Монако и поговорить с Сергеем Вязимкиным, ведь поездка займет менее 30 минут.

Заметим, что в условиях войны традиционной коррупционной ренте на акцизах все большую конкуренцию составляют теневые доходы от уклонистов и торговля оружием. И в обоих случаях находятся те, кто на этом наживаются.