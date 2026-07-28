Десятки миллиардов гривен на БПЛА и проблемы с госконтрактами – как работает компания Александра Конотопского

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Клименко Елена
Как говорится: "Кому война, а кому мать родная". Во время полномасштабного вторжении россии появился целый отдельный класс бизнесменов, которым государство позволяет зарабатывать миллиарды гривен. Одним из таких "близких к власти" бизнесменов является Александр Конотопский, сколотивший себе официальное состояние в 410 млн дол.
Фото: портал "Комментарии"
"Комментарии" разбирались, что происходит вокруг бизнесмена, сколотившего себе официальное состояние в 410 млн дол. при нынешнем президенте, так что его можно назвать одним из "любимых олигархов Зеленского".
Легальный и общеизвестный бизнес Александра Конотопского сегодня – это компания Ajax Systems, выпускающая охранные системы, которыми по данным производителя пользуются 4,5 млн пользователей в более чем 180 странах, а число сотрудников в компании составляет 5000 человек. Продукция включает в себя проводные и беспроводные системы видеонаблюдения, сигнализации, противопожарное оборудование и различный соответствующий софт. Производство осуществляется на двух заводах – в Украине и Турции, а всего в корпоративную группу Ajax Systems входят 6 компаний. Ключевой структурой в группе компаний в Украине выступает ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера деятельности – производство оборудования связи, уставной фонд – 27 млн 984 тыс. грн.). Как и прочие компании группы, ООО принадлежит офшорной кипрской компании "Аджакс системс Кипр холдингс лтд", которой владеет Александр Конотопский как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.
Финансовые дела ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" с начала войны резко выросли – ее доход вырос в сравнении с довоенным периодом в 13 раз – с 419 млн грн. в 2021-м до 5 млрд 375 млн грн. в 2025-м и чистую прибыль в 441 млн грн. И заметнее всего рост стал в 2022-2023 годах: с 419 млн грн. в 2021-м до 1 млрд 267 млн. в 2022-м и до 2 млрд 945 млн грн. в 2023-м.
Прирост продаж систем безопасности в условиях войны в некотором смысле объясним, хотя и не спасет от ударов ракет, бомб, дронов и артиллерии. Возможно в силу этого в информационном пространстве еще в 2024-м году возникла версия о том, что немалая степень этого роста обеспечивалась ростом поставок в Россию через другие страны, о чем сообщали "Комментарии".
Заметим, что многие формальные основания для этого имеются. Так в интернете можно найти данные таможенных деклараций, согласно которым дубайские компании Конотопского – Ajax Systems Trading FZE и Ajax Systems Trading DMCC якобы отгружают продукцию из Польши в таможенный пост "Астана-ЦТО" в Казахстане. Покупатели – казахстанские ООО "Торговый Дом Intant" и ООО "Сафети Эксперт". Причем продукция Ajax составляет 65% всего импорта "Торгового Дома Intant" – около 13,3 тыс. единиц только за сентябрь 2025 – март 2026 года, что может быть сопоставимо с довоенными объемами отгрузок компаний Конотопского непосредственно в РФ. Притом, что до 2022 года компании Конотопского не отгрузили в Казахстан ни одну партию товара. Поставки начали осуществляться сразу после полномасштабного вторжения.
Отметим, что экспорт продукции Ajax Systems в Казахстан формально не запрещен, а куда продают покупатели полученный товар внутри страны или реэкспортируют его в Россию, формально Александра Конотопского и его компании беспокоить не должно.
Но все же есть в этом деле один аспект: сайты компаний Александра Конотопского, через которые в РФ до 2022 года продавалась продукция Ajax Systems, находятся в рабочем состоянии. Действительно, и https://ajaxstore.ru/ и сайт официального дистрибьютора компании в РФ https://ajx-russia.ru/ формально работают, но в то же время:
1) при входе по адресу https://ajaxstore.ru/ появляется баннер, предупреждающий, что продукция компании в РФ не продается (заявление об этом компания в Украине сделала в начале марта 2022-го) и рекомендующая поискать других продавцов;
2) сайт же https://ajx-russia.ru/, судя по разделу "Новости", не обновляется с 13 января 2024 года, хотя и остается в рабочем состоянии.
Заметим, что по данным соответствующих сервисов, доменное имя https://ajx-russia.ru/ было зарегистрировано 13 октября 2020 года и срок его действия истекает 13 октября 2026 года. Иными словами, как минимум 16 месяцев, с 13 октября 2020 по 24 февраля 2022 года, компания-дилер Ajax Systems все-таки могла предложить своим покупателям продукцию украинской компании. Это может означать, что как минимум полтора года вполне официально и открыто продукция компании Аякс продавалась в стране, которая уже тогда оккупировала Крым, часть Донбасса и готовила полномасштабное вторжение.
Скандал вокруг дронов и ООО "Стрим техно"
Как утверждал в свое время сервис OpenDataBot в 2025-м году личный доход от бизнеса Александра Конотопского в Украине составил 4 млрд 585 млн грн. и 3,9 млрд грн. в 2024-м, что вывело его на 269-е место в рейтинге украинских бизнесменов по уровню дохода. Но с учетом производственных расходов прибыль предпринимателя кажется завышенной, что может свидетельствовать о наличии у него других источников дохода.
Впервые об этих возможных источниках речь зашла весной, когда издание "Последний бастион" по сути обвинило Александра Конотопского в организации кибератаки из-за материала о связях "олигарха" с ООО "Техно стрим". В частности, речь шла о получении дохода компанией в 15,2 млрд грн. в 2025-м году, во многом за счет госзаказов.
Как сообщали "Комментарии" в материале, вышедшем буквально за сутки до отставки главы МО Украины, примерно за неделю до увольнения Михаила Федорова на рынке БПЛА начался процесс, похожий на передел. Сферу военной экономики с оборотом в 200-300 миллиардов гривен стало лихорадить из-за обысков 7-9 июля:
- у производителя дронов VYRIY — ООО "Вирій індастрі" по делу о возможном хищении бюджетных средств при закупке БПЛА на 6,95 млрд грн.;
- обысков у заместителя генерального директора "Украинская бронетехника" Максима Поливяного по делу о закупке устаревших гранатометов на 318 млн грн., которая за сутки до того, 8 июля, представила новые дроны на оптоволокне.
Все это очень походило на начало передела рынка объемом в сотни миллиардов гривен, причем под удар попали прежде всего новые игроки, которые стали заметны в бытность министром Михаила Федорова. Об этом прямо сообщил военный и блогер Дмитрий Быков. По его словам все началось с выброса компромата на производителя ракет и дронов — компанию Fire Point, а следующим должен был стать Михаил Федоров и ООО "Стрим техно" Александра Конотопского.
Как не раз писали "Комментарии", официально ООО "Стрим техно" — производитель тяжелых БПЛА Vampire, он же "Баба яга", принадлежит жительнице Волынской области Оксане Фалюш, получившей в 2025-м году доход более чем в 15 млрд грн. Из отрытых данных известна только одна обладательница этой фамилии — Фалюш Оксана Александровна 1978 года рождения из города Ковель, которая в 2017-2020 годах была зарегистрирована как ФОП и занималась тем что вела "деятельность по обеспечению физического комфорта".
Человек с таким прошлым не похож на опытного инженера или организатора, которые нужны для создания и запуска производства уникального тяжелого дрона-бомбардировщика Vampire, производство которого до сих пор не могут повторить в других странах. Все это вероятно и ведет к появлению разговоров о том, что она лишь подставное лицо, а реальным владельцем считают Александра Конотопского. И не сказать, чтобы для этого совсем уж не было оснований.
Так, в разгар выступлений "картонного Майдана" в поддержку Михаила Федорова обозреватель Цензор.нет Татьяна Николаенко объясняла отставку его с поста министра тем, что он ломал старые схемы и продвигал других производителей БПЛА. В числе последних она назвал Александра Конотопского, но заявила, что и до прихода Михаила Федорова компания "SkyFall" имела хорошие позиции на рынке.
Заметим, что "SkyFall" скорее представляет из себя группу компаний и бренд, под которым работают целый ряд юридических лиц, наиболее известные из которых – ООО "Скайфолл индастрис" и то самое ООО "Стрим техно". Любопытно, что по данным аналитической онлайн-платформы мировой торговли и таможенных поставок Importgenius, обе компании работают в основном с одними и теми же поставщиками, такими как китайская компания Senior Leader Limited Room или Shenzhen Noco Technology Со Ltd также из КНР.
Любопытно, что примерно до середины июня ООО "Стрим техно" испытывал серьезные проблемы с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, которая пыталась взыскать с фирмы почти 500 млн грн.
Так, в январе 2026 года Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины обратился в суд с иском к ООО "Стрим техно" на сумму в 499 млн 320 тыс. грн. Речь шла о штрафных санкциях по 3 договорам: №154-10 от 05.05.2023, №319-30 от 16.08.2023и №62-1160 от 21.02.2025. В материалах дела не указывается, откуда возникли такие размеры санкций, но упоминается, что речь идет о поставках товара ненадлежащего качества и с нарушением сроков его доставки.
Впоследствии вокруг иска разгорелись настоящие судебные баталии – Хозяйственный суд Киева не принял документы госоргана, Северный апелляционный хозяйственный суд обязал суд Киева принять документы. Данное решение пытались оспорить в Верховном суде Украины, но и он встал на сторону Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В конце концов, 12 июня истец обратился в суд с отзывом своего иска из-за урегулирования спора в досудебном порядке. Правда, что означает это "урегулирование" — отказ от претензий на 0,5 млрд грн., или наоборот, их добровольная оплата ООО "Стрим техно" — непонятно.
Отметим, что в 2022-2024 гг. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины закупила почти 1,8 млн различных дронов, только в 2024-м потратив на это 3,5 млрд грн.
По данным некоторых анонимных Телеграмм-каналов Александр Конотопский якобы продал Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины дроны по завышенным ценам через ООО "Защита и охрана сервис" (сфера деятельности – неспециализированная оптовая торговля, уставной фонд – 200 тыс. грн.) По версии НАБУ при закупке 400 DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T поставщик завысил на них цены, что привело к переплате более 90 млн грн. В то же время, владельцем компании в настоящий момент числится Марта Шавель, до того компанией владели Роман Волян, затем Роман Иваник.
Заметим, что война стала настоящим Клондайком по обогащению для многих в Украине. К примеру, бывший военный комиссар Одессы Евгений Борисов обогатился как минимум на 188 млн грн. И даже после увольнения его семья продолжает зарабатывать в месяц десятки миллионов гривен.