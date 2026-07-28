Десятки миллиардов гривен на БПЛА и проблемы с госконтрактами – как работает компания Александра Конотопского

Как говорится: "Кому война, а кому мать родная". Во время полномасштабного вторжении россии появился целый отдельный класс бизнесменов, которым государство позволяет зарабатывать миллиарды гривен. Одним из таких "близких к власти" бизнесменов является Александр Конотопский, сколотивший себе официальное состояние в 410 млн дол.

Фото: портал "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, что происходит вокруг бизнесмена, сколотившего себе официальное состояние в 410 млн дол. при нынешнем президенте, так что его можно назвать одним из "любимых олигархов Зеленского".

Системы безопасности на сотни миллионов долларов и подозрения в параллельном импорте в Россию

Легальный и общеизвестный бизнес Александра Конотопского сегодня – это компания Ajax Systems, выпускающая охранные системы, которыми по данным производителя пользуются 4,5 млн пользователей в более чем 180 странах, а число сотрудников в компании составляет 5000 человек. Продукция включает в себя проводные и беспроводные системы видеонаблюдения, сигнализации, противопожарное оборудование и различный соответствующий софт. Производство осуществляется на двух заводах – в Украине и Турции, а всего в корпоративную группу Ajax Systems входят 6 компаний. Ключевой структурой в группе компаний в Украине выступает ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера деятельности – производство оборудования связи, уставной фонд – 27 млн 984 тыс. грн.). Как и прочие компании группы, ООО принадлежит офшорной кипрской компании "Аджакс системс Кипр холдингс лтд", которой владеет Александр Конотопский как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

Финансовые дела ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" с начала войны резко выросли – ее доход вырос в сравнении с довоенным периодом в 13 раз – с 419 млн грн. в 2021-м до 5 млрд 375 млн грн. в 2025-м и чистую прибыль в 441 млн грн. И заметнее всего рост стал в 2022-2023 годах: с 419 млн грн. в 2021-м до 1 млрд 267 млн. в 2022-м и до 2 млрд 945 млн грн. в 2023-м.

Прирост продаж систем безопасности в условиях войны в некотором смысле объясним, хотя и не спасет от ударов ракет, бомб, дронов и артиллерии. Возможно в силу этого в информационном пространстве еще в 2024-м году возникла версия о том, что немалая степень этого роста обеспечивалась ростом поставок в Россию через другие страны, о чем сообщали "Комментарии".

Заметим, что многие формальные основания для этого имеются. Так в интернете можно найти данные таможенных деклараций, согласно которым дубайские компании Конотопского – Ajax Systems Trading FZE и Ajax Systems Trading DMCC якобы отгружают продукцию из Польши в таможенный пост "Астана-ЦТО" в Казахстане. Покупатели – казахстанские ООО "Торговый Дом Intant" и ООО "Сафети Эксперт". Причем продукция Ajax составляет 65% всего импорта "Торгового Дома Intant" – около 13,3 тыс. единиц только за сентябрь 2025 – март 2026 года, что может быть сопоставимо с довоенными объемами отгрузок компаний Конотопского непосредственно в РФ. Притом, что до 2022 года компании Конотопского не отгрузили в Казахстан ни одну партию товара. Поставки начали осуществляться сразу после полномасштабного вторжения.

Отметим, что экспорт продукции Ajax Systems в Казахстан формально не запрещен, а куда продают покупатели полученный товар внутри страны или реэкспортируют его в Россию, формально Александра Конотопского и его компании беспокоить не должно.

Но все же есть в этом деле один аспект: сайты компаний Александра Конотопского, через которые в РФ до 2022 года продавалась продукция Ajax Systems, находятся в рабочем состоянии. Действительно, и https://ajaxstore.ru/ и сайт официального дистрибьютора компании в РФ https://ajx-russia.ru/ формально работают, но в то же время:

1) при входе по адресу https://ajaxstore.ru/ появляется баннер, предупреждающий, что продукция компании в РФ не продается (заявление об этом компания в Украине сделала в начале марта 2022-го) и рекомендующая поискать других продавцов;

2) сайт же https://ajx-russia.ru/, судя по разделу "Новости", не обновляется с 13 января 2024 года, хотя и остается в рабочем состоянии.

Заметим, что по данным соответствующих сервисов, доменное имя https://ajx-russia.ru/ было зарегистрировано 13 октября 2020 года и срок его действия истекает 13 октября 2026 года. Иными словами, как минимум 16 месяцев, с 13 октября 2020 по 24 февраля 2022 года, компания-дилер Ajax Systems все-таки могла предложить своим покупателям продукцию украинской компании. Это может означать, что как минимум полтора года вполне официально и открыто продукция компании Аякс продавалась в стране, которая уже тогда оккупировала Крым, часть Донбасса и готовила полномасштабное вторжение.

Скандал вокруг дронов и ООО "Стрим техно"

Как утверждал в свое время сервис OpenDataBot в 2025-м году личный доход от бизнеса Александра Конотопского в Украине составил 4 млрд 585 млн грн. и 3,9 млрд грн. в 2024-м, что вывело его на 269-е место в рейтинге украинских бизнесменов по уровню дохода. Но с учетом производственных расходов прибыль предпринимателя кажется завышенной, что может свидетельствовать о наличии у него других источников дохода.

Впервые об этих возможных источниках речь зашла весной, когда издание "Последний бастион" по сути обвинило Александра Конотопского в организации кибератаки из-за материала о связях "олигарха" с ООО "Техно стрим". В частности, речь шла о получении дохода компанией в 15,2 млрд грн. в 2025-м году, во многом за счет госзаказов.

Как сообщали "Комментарии" в материале, вышедшем буквально за сутки до отставки главы МО Украины, примерно за неделю до увольнения Михаила Федорова на рынке БПЛА начался процесс, похожий на передел. Сферу военной экономики с оборотом в 200-300 миллиардов гривен стало лихорадить из-за обысков 7-9 июля:

- у производителя дронов VYRIY — ООО "Вирій індастрі" по делу о возможном хищении бюджетных средств при закупке БПЛА на 6,95 млрд грн.;

- обысков у заместителя генерального директора "Украинская бронетехника" Максима Поливяного по делу о закупке устаревших гранатометов на 318 млн грн., которая за сутки до того, 8 июля, представила новые дроны на оптоволокне.

Все это очень походило на начало передела рынка объемом в сотни миллиардов гривен, причем под удар попали прежде всего новые игроки, которые стали заметны в бытность министром Михаила Федорова. Об этом прямо сообщил военный и блогер Дмитрий Быков. По его словам все началось с выброса компромата на производителя ракет и дронов — компанию Fire Point, а следующим должен был стать Михаил Федоров и ООО "Стрим техно" Александра Конотопского.

Как не раз писали "Комментарии", официально ООО "Стрим техно" — производитель тяжелых БПЛА Vampire, он же "Баба яга", принадлежит жительнице Волынской области Оксане Фалюш, получившей в 2025-м году доход более чем в 15 млрд грн. Из отрытых данных известна только одна обладательница этой фамилии — Фалюш Оксана Александровна 1978 года рождения из города Ковель, которая в 2017-2020 годах была зарегистрирована как ФОП и занималась тем что вела "деятельность по обеспечению физического комфорта".

Человек с таким прошлым не похож на опытного инженера или организатора, которые нужны для создания и запуска производства уникального тяжелого дрона-бомбардировщика Vampire, производство которого до сих пор не могут повторить в других странах. Все это вероятно и ведет к появлению разговоров о том, что она лишь подставное лицо, а реальным владельцем считают Александра Конотопского. И не сказать, чтобы для этого совсем уж не было оснований.

Так, в разгар выступлений "картонного Майдана" в поддержку Михаила Федорова обозреватель Цензор.нет Татьяна Николаенко объясняла отставку его с поста министра тем, что он ломал старые схемы и продвигал других производителей БПЛА. В числе последних она назвал Александра Конотопского, но заявила, что и до прихода Михаила Федорова компания "SkyFall" имела хорошие позиции на рынке.

Заметим, что "SkyFall" скорее представляет из себя группу компаний и бренд, под которым работают целый ряд юридических лиц, наиболее известные из которых – ООО "Скайфолл индастрис" и то самое ООО "Стрим техно". Любопытно, что по данным аналитической онлайн-платформы мировой торговли и таможенных поставок Importgenius, обе компании работают в основном с одними и теми же поставщиками, такими как китайская компания Senior Leader Limited Room или Shenzhen Noco Technology Со Ltd также из КНР.

Проблемы с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины на полмиллиарда гривен

Любопытно, что примерно до середины июня ООО "Стрим техно" испытывал серьезные проблемы с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, которая пыталась взыскать с фирмы почти 500 млн грн.

Так, в январе 2026 года Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины обратился в суд с иском к ООО "Стрим техно" на сумму в 499 млн 320 тыс. грн. Речь шла о штрафных санкциях по 3 договорам: №154-10 от 05.05.2023, №319-30 от 16.08.2023и №62-1160 от 21.02.2025. В материалах дела не указывается, откуда возникли такие размеры санкций, но упоминается, что речь идет о поставках товара ненадлежащего качества и с нарушением сроков его доставки.

Впоследствии вокруг иска разгорелись настоящие судебные баталии – Хозяйственный суд Киева не принял документы госоргана, Северный апелляционный хозяйственный суд обязал суд Киева принять документы. Данное решение пытались оспорить в Верховном суде Украины, но и он встал на сторону Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В конце концов, 12 июня истец обратился в суд с отзывом своего иска из-за урегулирования спора в досудебном порядке. Правда, что означает это "урегулирование" — отказ от претензий на 0,5 млрд грн., или наоборот, их добровольная оплата ООО "Стрим техно" — непонятно.

Отметим, что в 2022-2024 гг. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины закупила почти 1,8 млн различных дронов, только в 2024-м потратив на это 3,5 млрд грн.

По данным некоторых анонимных Телеграмм-каналов Александр Конотопский якобы продал Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины дроны по завышенным ценам через ООО "Защита и охрана сервис" (сфера деятельности – неспециализированная оптовая торговля, уставной фонд – 200 тыс. грн.) По версии НАБУ при закупке 400 DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T поставщик завысил на них цены, что привело к переплате более 90 млн грн. В то же время, владельцем компании в настоящий момент числится Марта Шавель, до того компанией владели Роман Волян, затем Роман Иваник.

Заметим, что война стала настоящим Клондайком по обогащению для многих в Украине. К примеру, бывший военный комиссар Одессы Евгений Борисов обогатился как минимум на 188 млн грн. И даже после увольнения его семья продолжает зарабатывать в месяц десятки миллионов гривен.