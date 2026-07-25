Незаконно обогатился на 188 миллионов, а вне ТЦК зарабатывает больше 50 миллионов: как живется бывшему одесскому военкому Евгению Борисову

В то время, как мобилизация становится источником постоянных скандалов в украинском политикуме, многие заработали на ней целые состояния, и продолжают наживаться уже на деньгах, вложенных заграницей. Например, так делает скандальный экс-военком Одессы Евгений Борисов, чья супруга вполне официально отчитывается о доходах в десятки миллионов гривен, а на семью записаны недвижимость на миллионы евро в Испании.

Евгений Борисов

"Комментарии" разбирались, как живется Евгению Борисову, который проходит сразу по четырем уголовным производствам. С сентября 2025 года он пребывает на свободе с электронным браслетом, и это обошлось ему совокупно более чем в 100 миллионов гривен.

Испанский военком из Одессы – кто такой Евгений Борисов

До того, как получить всеукраинскую известность весной 2023 года и быть отстраненным от обязанностей начальника Одесского областного ТЦК и СП, Евгений Борисов не привлекал к себе внимания. Уроженец Одессы выбрал профессию кадрового военного и после службы в танковых войсках в РФ вернулся в родной город, где начал служить в военкомате. Со временем дослужился до военного комиссара Одессы, занимая этот пост как минимум с 2016 года.

Уже тогда его нельзя было назвать бедным человеком, правда благодаря жене. Так, в 2016-м году на 172 000 гривен зарплаты Борисова, его супруга ФОП Александра Борисова заработала 4 млн 598 тыс. грн, своего жилья супружеская чета не имела, а жена владела Mercedes-Benz 2013 года выпуска, купленным в 2014-м и заняла знакомым 1,5 млн грн.

В апреле же 2023 года бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что Евгений Борисов потратил миллионы евро на европейскую недвижимость и элитные автомобили – он купил виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн. 950 тыс. евро и оформил ее на мать-пенсионерку. Купленный в том же городе офис стоимостью до 2 млн. евро был оформлен на его жену. Как утверждал позднее политик, эти средства были заработаны на продаже "отсрочки" от военной службе за 5-10 тысяч долларов с "клиента".

В июле того же года Председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что в результате начавшихся проверок имущества начальников ТЦК было выявлено незаконное обогащение Евгения Борисова на 188 млн грн. Появление этих средств военком объяснял займами знакомых. Спустя несколько дней после этого сотрудники Государственного бюро расследований сначала сообщили Евгению Борисову о подозрении, а затем и задержали его. Его подозревали в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы, но в последствии к этому добавились злоупотребление служебным положением в военное время и подделка документов о получении боевого ранения.

Цена свободы Борисова – свыше 100 миллионов гривен

В итоге с осени 2024 года продолжаются судебные слушания по обвинениям, в ходе которых Евгений Борисов арестовывался и трижды освобождался под залог по своим 4 уголовным производствам. Последний залог за экс-военкома был внесен в ноябре 2025 года, так что всего за свободу с электронным браслетом было потрачено более 100 млн грн., из которых 12 млн. правда уже вернули. В ГБР сетуют на судебные решения и то, что залоги постоянно снижались, к примеру, один из них изначально составлял 402 миллиона, но затем снизился до 44 млн.

Однако все же самый большой залог – 44 млн 420 тыс. грн. внесенный в сентябре 2025 года, не отменен и Евгений Борисов продолжает пребывать под домашним арестом с электронным браслетом до 18 августа. До тех пор он обязан прибывать в суд по первому требованию, не отлучаться из Одессы и области без разрешения суда, сообщать прокурору об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

В любом случае, судя по последним декларациям о доходах и состоянии семейства эк-военкома, ему бедность не грозят, в отличие от 12 лет тюрьмы.

Доход жены за год 50 миллионов, из них 40 миллионов от подозрительных фирм

После скандала и обвинений от правоохранителей, в декларации о доходах и имуществе Евгения Борисова появилось кое-что из ранее утаиваемого им имущества, но главное – указаны доходы его жены Александры, которые в 2025-м году превысили 50 миллионов гривен.

Так, в декларации за 2025-й год экс-военком отчитался о принадлежащих ему лично 2,12 га земли, жилом доме в 78,5 квадратных метров матери и том самом офисе в Испании супруги Александры, оцененном в 20 млн грн. Помимо этого его жена владеет новеньким MERCEDES-BENZ 2022 года выпуска, купленном за 4,9 млн грн.

Денежные доходы Евгения Борисова за прошлый год составили 1 млн 877 тыс. грн. полученных в ТЦК, Генеральном штабе ВСУ и Министерство обороне Украины, а вот доходы его жены составили 50 млн 7 тыс. гривен, из которых 40 млн грн. пришлись на поступления из-за рубежа. Так, по 20 млн грн. в рамках выполнения некоего договора жена экс-военкома получила от венгерской компании Cross Trade Group и британской BOREAL TRADE LTD. Оставшиеся 10 млн 7 тыс. 55 грн. пришлись на открытый еще в 2015-м году Александрой Борисовой ФОП по розничной торговле одеждой в специализированных магазинах.

Как гласят данные иностранных реестров, обе компании, от которых жена экс-военкома получила 40 млн грн., находятся в состоянии ликвидации и, судя по отсутствию отчетности, являются по сути фиктивными:

1) венгерская Cross Trade Group якобы занимается торговлей автотранспортом, однако последний отчет о финансовой деятельности подавался еще в 2020-м году, а сама она находится в состоянии ликвидации, банковский счет закрыт 17 марта 2026 года;

2) английская BOREAL TRADE LTD официально занимается посредничеством, а последний раз отчет сдавала за 2023-й год, за что едва не была исключена из реестра в 2025-м году. Любопытно, что компания имеет "украинские" корни – до 22 августа 2022 года ее директором был житель Ужгорода Рудольф Демьен.

Еще одним, вероятно, "случайным" совпадением является тот факт, что по именно в венгерском банке OTP Bank Nyrt жена полковника Александра Борисова открыла счет №HU04 11775056-61819883-00000000, на который поступали деньги на приобретение виллы в Марбелье (Испания). Также подобный счет был открыт у Erste Bank для покупки офиса, а теща Борисова Светлана Шитря (Svitlana Shytria) имеет несколько счетов в банках Венгрии.

К сожалению, в декларации точно не указано, за что по договору Александра Борисова получила от иностранных компаний 40 млн грн. в 2025-м году, а также когда это произошло. Однако весьма вероятно, что эти деньги понадобились на выплату залога за самого Евгения Борисова, тем более что фамилия жены экс-военкома постоянно упоминалась в ситуациях, когда требовалось объяснить материальное благополучие семьи.

Так, в своей декларации за 2021-й год Евгений Борисов указал в собственности жены Александры сразу 1,5 млн дол., хотя в прошлогодней декларации за 2020-й у нее были всего 590 тыс. грн. и еще 1,5 млн грн. данных в долг третьим лицам. Впрочем, объяснялось все очень просто – декларацию за 2021-й год Евгений Борисов подавал в феврале 2026-го и вероятно, лихорадочно пытался доказать, что деньги на покупку имущества заработала его жена. Впрочем, данная версия была явно шита "белыми нитками", ведь будучи ФОП на 3-й группе единого налога Александра Борисова могла иметь доход в год не более 7 млн грн., тогда как 1,5 млн. дол. в 2021-м году равнялись 42 млн грн.

Однако это не мешало Евгению Борисову провернуть тот же трюк спустя месяц, в марте 2026-го при подаче декларации за 2022-й год. Согласно ей Александра Борисова заработала 149,5 млн грн. От выполнения обязательств по неким договорам с иностранными гражданами и венгерской компанией Cross Trade Group, той самой, которая перевела в 2025-м году жене экс-военкома 20 млн грн. Весьма вероятно, что упомянутые выше компании находились непосредственно под контролем самого Борисова и были созданы в свое время для вывода денежных средств из Украины.