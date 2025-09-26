logo

«За экс-военкома Одессы Борисова внесли залог в 44 млн гривен»: что известно
НОВОСТИ

«За экс-военкома Одессы Борисова внесли залог в 44 млн гривен»: что известно

В сети прошла информация, что за бывшего главу ТЦК Одессы внесли залог 44 миллиона

26 сентября 2025, 18:54
Недилько Ксения

Бывший глава Одесской ТЦК Евгений Борисов якобы вышел под залог в 44 миллиона гривен. Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Евгений Плинский, который подчеркнул, что среди залогодателей якобы два адвоката президента-беглеца Виктора Януковича, а именно Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

«За экс-военкома Одессы Борисова внесли залог в 44 млн гривен»: что известно

«За экс-военкома Одессы Борисова внесли залог в 44 млн гривен»: что известно

Суспильне. Новости все же сообщило со ссылкой на адвоката самого Борисова, что экс-военком остается под стражей, а информация о внесении залога за одесского экс-военкома Евгения Борисова не соответствует действительности. Он и дальше находится в следственном изоляторе, сообщил его адвокат Александр Маковецкий.

"Никто не вносил залог. Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет", — отметил адвокат.

Напомним, что летом 2023 Борисова сняли с должности главу Одесского ТЦК и арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением в условиях военного положения.

Жена Борисова стала владелицей помещений стоимостью 3,7 млн. евро и арендовала недвижимость на 5 000 евро в месяц в Марбелье в Испании. По данным следствия, он получил $5 млн путем получения взяток с военнообязанных.

В декабре 2024 Борисова повторно задержали после внесения им 39,4 млн грн залога и снова отправили в СИЗО с залогом в 402 млн грн. Уже в июне 2025 года размер залога уменьшили до 45,4 млн. грн.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Одессе ТЦК установили специальные палатки, где развеивают мифы о мобилизации и бусификации. Об этом сообщили в Одесском ОТЦК и СП.                                                                                                                                                   



