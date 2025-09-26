В Одесі ТЦК встановили спеціальні намети, де розвіюють міфи про мобілізацію та бусифікацію. Таку інформацію повідомили в Одеському ОТЦК та СП.

В Одесі ТЦК розвіюють міфи про мобілізацію

"До намету ТЦК в Одесі підійшов чоловік середніх років. Він довго зважувався на цей крок, бо все, що чув про мобілізацію, — уривки з соцмереж, де переважали страхи та перебільшення. Його очікування були найгіршими.

Та вже після десяти хвилин спілкування ситуація змінилася. Він почув чіткі пояснення, отримав відповіді на свої запитання і вперше сказав: "Тепер я розумію, як усе відбувається насправді".

Це й є головна мета інформаційних точок ТЦК та СП. Вони створені для того, щоб зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях. Саме такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень", – пишуть у відомстві.

