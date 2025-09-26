В Одессе ТЦК установили специальные палатки, где развеивают мифы о мобилизации и бусификации. Об этом сообщили в Одесском ОТЦК и СП.

В Одессе ТЦК развеивают мифы о мобилизации

"К палатке ТЦК в Одессе подошел мужчина средних лет. Он долго решался на этот шаг, потому что все, что слышал о мобилизации, — отрывки из соцсетей, где преобладали страхи и преувеличения. Его ожидания были самыми плохими.

Но уже через десять минут общения ситуация изменилась. Он услышал четкие объяснения, получил ответы на свои вопросы и впервые сказал: "Теперь я понимаю, как все происходит на самом деле".

Это и есть главная цель информационных точек ТЦК и СП. Они предназначены для того, чтобы снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах. Именно такие разговоры становятся шагом к осознанным решениям", – пишут в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как недавно на Волыни снова произошел скандал с сотрудниками ТЦК. В этот раз сообщается, что на территории критического предприятия их хотели избить 18 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Волынского ОТЦК и СП.

Инцидент произошел в г. Ковель по ул. Степана Бандеры, когда военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия.

"По законному требованию группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался бежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие последовали за ним с целью установления личности. Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать исполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль", – сообщают в областном терцентре.