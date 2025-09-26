logo

BTC/USD

109105

ETH/USD

3948.03

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Одессе ТЦК развеивают мифы о мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе ТЦК развеивают мифы о мобилизации

Мужчины с опаской подходят к палаткам

26 сентября 2025, 18:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Одессе ТЦК установили специальные палатки, где развеивают мифы о мобилизации и бусификации. Об этом сообщили в Одесском ОТЦК и СП.

В Одессе ТЦК развеивают мифы о мобилизации

В Одессе ТЦК развеивают мифы о мобилизации

"К палатке ТЦК в Одессе подошел мужчина средних лет. Он долго решался на этот шаг, потому что все, что слышал о мобилизации, — отрывки из соцсетей, где преобладали страхи и преувеличения. Его ожидания были самыми плохими.

Но уже через десять минут общения ситуация изменилась. Он услышал четкие объяснения, получил ответы на свои вопросы и впервые сказал: "Теперь я понимаю, как все происходит на самом деле".

Это и есть главная цель информационных точек ТЦК и СП. Они предназначены для того, чтобы снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах. Именно такие разговоры становятся шагом к осознанным решениям", – пишут в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как недавно на Волыни снова произошел скандал с сотрудниками ТЦК. В этот раз сообщается, что на территории критического предприятия их хотели избить 18 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Волынского ОТЦК и СП.

Инцидент произошел в г. Ковель по ул. Степана Бандеры, когда военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия.

"По законному требованию группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался бежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие последовали за ним с целью установления личности. Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать исполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль", – сообщают в областном терцентре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости