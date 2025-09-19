На Волині знову стався скандал із ТЦК: військових намагалися побити 18 працівників критичного підприємства

На Волині знову стався скандал із співробітниками ТЦК. Цього разу повідомляється, що на території критичного підприємства їх хотіли побити 18 робітників. Про це повідомляє пресслужба Волинського ОТЦК та СП.

Інцидент стався сьогодні, у м. Ковель на вул. Степана Бандери, коли військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи.

"На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи.

Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль", – повідомляють в обласному терцентрі.

Зазначається, що з метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби — сльозогінний газ.

На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Волині знову стався конфлікт із ТЦК: лунали постріли. 4 вересня, спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП Волинської області та працівників Національної поліції здійснювала оповіщення громадян на території міста Луцька та Луцького району.

Під час перебування у селі Боратин група оповіщення підійшла до чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Як повідомляють у Волинському ОТЦК та СП, двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи.