На Волыни снова произошел скандал с ТЦК: военных пытались избить 18 работников критического предприятия

На Волыни снова произошел скандал с сотрудниками ТЦК. В этот раз сообщается, что на территории критического предприятия их хотели избить 18 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Волынского ОТЦК и СП.

Инцидент произошел сегодня в г. Ковель по ул. Степана Бандеры, когда военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия.

"По законному требованию группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался бежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие последовали за ним с целью установления личности. Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать исполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль", – сообщают в областном терцентре.

С целью самозащиты и прекращения противоправных действий военнослужащие применили специальные средства — слезоточивый газ.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Волыни снова произошел конфликт с ТЦК: раздавались выстрелы. 4 сентября совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП Волынской области и работников Национальной полиции осуществляла оповещения граждан на территории города Луцка и Луцкого района.

Во время пребывания в селе Боратин группа оповещения подошла к четырем мужчинам, двигавшимся по одной из улиц, в которых было решено проверить военно-учетные документы. Как сообщают в Волынском ОТЦК и СП, двое из них пытались скрыться и спрятались в заброшенном трехэтажном здании. Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы.