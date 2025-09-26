Колишній очільник Одеської ТЦК Євген Борисов нібито вийшов під заставу у 44 мільйона гривень. Про це у Фейсбук повідомив журналіст Євген Плінський, який наголосив, що серед заставодавців нібито два адвокати президента-втікача Віктора Януковича, а саме Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

«За ексвоєнкома Одеси Борисова внесли заставу у 44 млн гривень»: що відомо

Суспільне. Новини все ж повідомило із посиланням на адвоката самого Борисова, що ексвоєнком лишається під вартою, а інформація про внесення застави за одеського ексвійськкома Євгена Борисова не відповідає дійсності. Він і далі перебуває в слідчому ізоляторі, повідомив його адвокат Олександр Маковецький.

"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Борисова зняли з посади очільника Одеського ТЦК і заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану.

Дружина Борисова стала власницею приміщень вартістю 3,7 млн євро та орендувала нерухомість на 5 000 євро на місяць у Марбельї в Іспанії. За даними слідства, він отримав $5 млн шляхом отримання хабарів із військовозобов'язаних.

У грудні 2024 року Борисова повторно затримали після внесення ним 39,4 млн грн застави та знову відправили до СІЗО з заставою в 402 млн грн. Вже у червні 2025 року розмір застави зменшили до 45,4 млн грн.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Одесі ТЦК встановили спеціальні намети, де розвіюють міфи про мобілізацію та бусифікацію. Таку інформацію повідомили в Одеському ОТЦК та СП.