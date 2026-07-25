Незаконно збагатився на 188 мільйонів, а поза ТЦК заробляє понад 50 мільйонів: як живеться колишньому одеському військовому Євгену Борисову

У той час, як мобілізація стає джерелом постійних скандалів в українському політикумі, багато хто заробив на ній цілі статки, і продовжує наживатися вже на грошах, вкладених закордоном. Наприклад, так робить скандальний екс-військком Одеси Євген Борисов, чия дружина цілком офіційно звітує про доходи в десятки мільйонів гривень, а на сім'ю записано нерухомість на мільйони євро в Іспанії.

Євген Борисов

"Коментарі" розбиралися, як живеться Євгену Борисову, який проходить одразу по чотирьох кримінальних провадженнях. З вересня 2025 року він перебуває на волі з електронним браслетом, і це коштувало йому сукупно більш ніж 100 мільйонів гривень.

Іспанська військком з Одеси – хто такий Євген Борисов

До того, як здобути всеукраїнську популярність навесні 2023 року та бути відстороненим від обов'язків начальника Одеського обласного ТЦК та СП, Євген Борисов не привертав до себе уваги. Уродженець Одеси обрав професію кадрового військового і після служби у танкових військах до РФ повернувся до рідного міста, де почав служити у військкоматі. Згодом дослужився до військового комісара Одеси, обіймаючи цю посаду як мінімум з 2016 року.

Вже тоді його не можна було назвати бідною людиною, щоправда, завдяки дружині. Так, у 2016-му році на 172 000 гривень зарплати Борисова, його дружина ФОП Олександра Борисова заробила 4 млн 598 тис. грн, свого житла подружжя не мало, а дружина володіла Mercedes-Benz 2013 року випуску, купленим у 2014-му, і зайняла знайомим.

У квітні ж 2023 року колишній депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомив, що Євген Борисов витратив мільйони євро на європейську нерухомість та елітні автомобілі – він купив віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн. 950 тис. євро та оформив її на матір-пенсіонерку. Куплений у тому самому місті офіс вартістю до 2 млн. євро було оформлено на його дружину. Як стверджував пізніше політик, ці кошти були зароблені на продажу відстрочки від військової служби за 5-10 тисяч доларів з клієнта.

У липні того ж року Голова НАПК Олександр Новіков повідомив, що в результаті перевірок майна начальників ТЦК, що почалися, було виявлено незаконне збагачення Євгена Борисова на 188 млн грн. Появу цих коштів військком пояснював позиками знайомих. За кілька днів після цього співробітники Державного бюро розслідувань спочатку повідомили Євгену Борисову про підозру, а потім і затримали його. Його підозрювали у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та навмисному ухиленні від несення служби, але згодом до цього додалися зловживання службовим становищем у воєнний час та підробка документів про отримання бойового поранення.

Ціна свободи Борисова – понад 100 мільйонів гривень

У результаті з осені 2024 року тривають судові слухання за звинуваченнями, під час яких Євген Борисов заарештовувався і тричі звільнявся під заставу за своїми 4 кримінальними провадженнями. Остання застава за екс-військкома була внесена в листопаді 2025 року, тому всього за свободу з електронним браслетом було витрачено понад 100 млн грн., з яких 12 млн. правда вже повернули. У ГБР нарікають на судові рішення і те, що застави постійно знижувалися, наприклад, один із них спочатку становив 402 мільйони, але потім знизився до 44 млн.

Проте все ж таки найбільша застава – 44 млн 420 тис. грн. внесений у вересні 2025 року, не скасовано, і Євген Борисов продовжує перебувати під домашнім арештом з електронним браслетом до 18 серпня. Доти він зобов'язаний прибувати до суду на першу вимогу, не відлучатися з Одеси та області без дозволу суду, повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

У будь-якому випадку, судячи з останніх декларацій про доходи та стан сімейства ек-військкома, йому бідність не загрожують, на відміну від 12 років в'язниці.

Дохід дружини за рік 50 мільйонів, із них 40 мільйонів від підозрілих фірм

Після скандалу та звинувачень від правоохоронців, у декларації про доходи та майно Євгена Борисова з'явилося дещо з майна, яке ним раніше приховано, але головне – зазначені доходи його дружини Олександри, які у 2025-му році перевищили 50 мільйонів гривень.

Так, удекларації за 2025-й рік екс-військком звітував про належні йому особисто 2,12 га землі, житловий будинок у 78,5 квадратних метрів матері і той самий офіс в Іспанії дружини Олександри, оцінений у 20 млн грн. Крім цього його дружина має новий MERCEDES-BENZ 2022 року випуску, купленому за 4,9 млн грн.

Грошові доходи Євгена Борисова за минулий рік становили 1 млн 877 тис. грн. отриманих у ТЦК, Генеральному штабі ЗСУ та Міністерство оборони України, а ось доходи його дружини становили 50 млн 7 тис. гривень, з яких 40 млн грн. припали на надходження з-за кордону. Так, по 20 млн. грн. у рамках виконання якогось договору дружина екс-військкома отримала від угорської компанії Cross Trade Group та британської BOREAL TRADE LTD. 10 млн 7 тис. 55 грн. припали на відкритий ще 2015-го року Олександрою Борисовою ФОП із роздрібної торгівлі одягом у спеціалізованих магазинах.

Як свідчать дані іноземних реєстрів, обидві компанії, від яких дружина екс-військкома отримала 40 млн грн., перебувають у стані ліквідації і, судячи з відсутності звітності, є по суті фіктивними:

1) угорська Cross Trade Group нібито займається торгівлею автотранспортом, проте останній звіт про фінансову діяльність подав ще в 2020-му році, а сама вона перебуває в стані ліквідації, банківський рахунок закрито 17 березня 2026 року;

2) англійська BOREAL TRADE LTD офіційно займається посередництвом, а останній раз звіт здавала за 2023 рік, за що ледь не була виключена з реєстру в 2025 році. Цікаво, що компанія має "українське" коріння – до 22 серпня 2022 року її директором був ужгородець Рудольф Дем'єн.

Ще одним, ймовірно, "випадковим" збігом є той факт, що саме в угорському банку OTP Bank Nyrt дружина полковника Олександра Борисова відкрила рахунок №HU04 11775056-61819883-00000000, на який надходили гроші на придбання вілли в Марбельї. Також подібний рахунок було відкрито Erste Bank для покупки офісу, а теща Борисова Світлана Шитря (Svitlana Shytria) має кілька рахунків у банках Угорщини.

На жаль, у декларації точно не вказано, за що за договором Олександра Борисова отримала від іноземних компаній 40 млн. грн. 2025-го року, а також коли це сталося. Однак цілком імовірно, що ці гроші знадобилися на виплату застави за самого Євгена Борисова, тим більше, що прізвище дружини екс-військкома постійно згадувалося в ситуаціях, коли потрібно було пояснити матеріальний добробут сім'ї.

Так, у своїй декларації за 2021 рік Євген Борисов вказав у власності дружини Олександри одразу 1,5 млн дол., хоча в минулорічній декларації за 2020 рік у неї було всього 590 тис. грн. та ще 1,5 млн грн. даних у борг третім особам. Втім, пояснювалося все дуже просто – декларацію за 2021 рік Євген Борисов подавав у лютому 2026-го і ймовірно, гарячково намагався довести, що гроші на купівлю майна заробила його дружина. Втім, дана версія була явно шита "білими нитками", адже ФОП на 3-й групі єдиного податку Олександра Борисова могла мати дохід на рік не більше 7 млн грн., тоді як 1,5 млн. дол. 2021-го року дорівнювали 42 млн грн.

Однак це не заважало Євгену Борисову провернути той самий трюк через місяць, у березні 2026-го під час подання декларації за 2022 рік. Згідно з нею Олександра Борисова заробила 149,5 млн. грн. Від виконання зобов'язань за деякими договорами з іноземними громадянами та угорською компанією Cross Trade Group, тією самою, яка перевела 2025 року дружині екс-військкома 20 млн грн. Цілком ймовірно, що згадані вище компанії знаходилися безпосередньо під контролем самого Борисова і були створені свого часу для виведення коштів з України.