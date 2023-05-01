В ВСУ отреагировали на скандал вокруг военкома с виллой в Испании за "белые билеты": что известно

Оперативное командование "Юг" отреагировало на информацию о главе Одесского областного ТЦК и СП Евгении Борисове, к которому есть подозрения в незаконном обогащении из-за злоупотребления своим служебным положением. Военнослужащего обвиняют в том, что он, возможно, брал взятки за "белые билеты" для призывников, и именно за эти средства якобы приобрел виллу в Испании и все остальное.

Евгений Борисов (фото из открытых источников)

Заявление ОК "Юг" относительно ситуации в Одессе была обнародована в социальных сетях. В сообщении отмечается, что командование будет способствовать расследованию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к Вооруженным силам Украины и дискредитируют важный сегодня процесс мобилизации. Вооруженные силы Украины будут безоговорочно содействовать расследованию всех обнародованных данных", — говорится в заявлении.

Как утверждают в ОК "Юг", уже была назначена служебная и профильная проверки по направлениям, которые курируют соответствующие структуры. Военком Одесской области на время этих проверок отстранен от выполнения служебных обязанностей.

"Сохранение доверия украинского общества, исключение подобных случаев неблагочестия в будущем, качественная кадровая работа – это важная составляющая деятельности Вооруженных сил Украины, без которой крайне трудно будет одержать Победу над врагом", – говорится в тексте заявления ОК "Юг".

Еще там призывают граждан дождаться результатов проверки и обнародования информации компетентными органами. В случае, когда информация подтвердится – "не отождествлять действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины".

Напомним, что одесский военком Евгений Борисов стал главным лицом коррупционного скандала в последние дни апреля, именно тогда бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал в своем Telegram-канале информацию о купленном военным элитном имуществе за рубежом вовремя, когда продолжается полномасштабная война РФ в Украине. Игорь Мосийчук высказал обвинение Одесскому военкому в том, что он потратил миллионы евро на европейскую недвижимость и элитные автомобили.

Борисов купил виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн. 950 тыс. евро и оформил ее на мать-пенсионерку. Еще он купил в том же городе офис стоимостью до 2 млн. евро, который оформлен на его жену.

Сам руководитель Одесского ТРК, как утверждает Мосийчук, отдыхал в Марбелье с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года, во время действия военного положения в нашей стране.

Еще бывший нардеп рассказал, что Борисов купил в Европе элитный внедорожник и оформил авто как "гуманитарную помощь".

Игорь Мосийчук обвиняет военнослужащего из Одессы, что он якобы реализовал "белые билеты" и воровал по обеспечению военных. Отсюда у него появились деньги на элитную недвижимость. Еще экс-нардеп сообщил, что сын Борисова является сотрудником Одесского управления СБУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского из-за повестки.