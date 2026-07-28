Десятки мільярдів гривень на БПЛА та проблеми з держконтрактами – як працює компанія Олександра Конотопського

Як то кажуть: "Кому війна, а кому мати рідна". Під час повномасштабного вторгнення Росії з'явився цілий окремий клас бізнесменів, яким держава дає змогу заробляти мільярди гривень. Одним із таких "близьких до влади" бізнесменів є Олександр Конотопський, який сколотив собі офіційний статок у 410 млн дол.

Фото: портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, що відбувається навколо бізнесмена, який сколотив собі офіційний стан у 410 млн дол. за нинішнього президента, тож його можна назвати одним із "улюблених олігархів Зеленського" .

Системи безпеки на сотні мільйонів доларів та підозри в паралельному імпорті до Росії

Легальний і загальновідомий бізнес Олександра Конотопського сьогодні – це компанія Ajax Systems, яка випускає охоронні системи, якими за даними виробника користуються 4,5 млн. користувачів у більш ніж 180 країнах, а кількість співробітників у компанії становить 5000 осіб. Продукція включає провідні та бездротові системи відеоспостереження, сигналізації, протипожежне обладнання та різний відповідний софт. Виробництво здійснюється на двох заводах – в Україні та Туреччині, а загалом до корпоративної групи Ajax Systems входять 6 компаній. Ключовою структурою в групі компаній в Україні є ТОВ "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера діяльності – виробництво обладнання зв'язку, статутний фонд – 27 млн 984 тис. грн.). Як і інші компанії групи, ТОВ належить офшорній кіпрській компанії "Аджакс системс Кіпр холдингс лтд", якою володіє Олександр Конотопський як громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів.

Фінансові справи ТОВ "Аджакс системс манюфекчуринг" з початку війни різко зросли – її дохід зріс порівняно з довоєнним періодом у 13 разів – з 419 млн. грн. 2021-го до 5 млрд 375 млн грн. 2025-го та чистий прибуток у 441 млн грн. І найпомітніше зростання стало у 2022-2023 роках: з 419 млн грн. 2021-го до 1 млрд 267 млн. 2022-го і до 2 млрд 945 млн грн. 2023-го.

Приріст продажів систем безпеки в умовах війни в певному сенсі пояснимо, хоча й не врятує від ударів ракет, бомб, дронів та артилерії. Можливо через це в інформаційному просторі ще в 2024 році виникла версія про те, що чималий ступінь цього зростання забезпечувався зростанням поставок до Росії через інші країни, про що повідомляли "Коментарі" .

Зауважимо, що багато формальних підстав для цього є. Так в інтернеті можна знайти дані митних декларацій, згідно з якими дубайські компанії Конотопського – Ajax Systems Trading FZE та Ajax Systems Trading DMCC нібито відвантажують продукцію з Польщі до митного посту "Астана-ЦТО" у Казахстані. Покупці – казахстанські ТОВ "Торговий Дім Intant" та ТОВ "Сафеті Експерт". Причому продукція Ajax становить 65% всього імпорту "Торгового Будинку Intant" — близько 13,3 тис. одиниць лише за вересень 2025 — березень 2026 року, що можна порівняти з довоєнними обсягами відвантажень компаній Конотопського безпосередньо в РФ. До 2022 року компанії Конотопського не відвантажили в Казахстан жодну партію товару. Постачання почали здійснюватися відразу після повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що експорт продукції Ajax Systems до Казахстану формально не заборонено, а куди продають покупці отриманий товар усередині країни або реекспортують його до Росії, формально Олександра Конотопського та його компанії не турбуватиме.

Але все ж таки є в цій справі один аспект: сайти компаній Олександра Конотопського, через які в РФ до 2022 року продавалася продукція Ajax Systems, знаходяться в робочому стані. Дійсно, і https://ajaxstore.ru/ і сайт офіційного дистриб'ютора компанії в РФ формально працюють, але в той же час:

1) при вході на адресу https://ajaxstore.ru/ з'являється банер, що попереджає, що продукція компанії в РФ не продається (заяву про це компанія в Україні зробила на початку березня 2022-го) і рекомендує пошукати інших продавців;

2) сайт же https://ajx-russia.ru/ , судячи з розділу "Новини", не оновлюється з 13 січня 2024 року, хоч і залишається у робочому стані.

Зазначимо, що за даними відповідних сервісів, доменне ім'я https://ajx-russia.ru/ було зареєстроване 13 жовтня 2020 року та термін його дії закінчується 13 жовтня 2026 року. Іншими словами, як мінімум 16 місяців, з 13 жовтня 2020 року по 24 лютого 2022 року, компанія-дилер Ajax Systems все-таки могла запропонувати своїм покупцям продукцію української компанії. Це може означати, що як мінімум півтора року цілком офіційно та відкрито продукція компанії Аякс продавалася в країні, яка вже тоді окупувала Крим, частину Донбасу та готувала повномасштабне вторгнення.

Скандал навколо дронів та ТОВ "Стрім техно"

Як стверджував свого часу сервіс OpenDataBot у 2025 році особистий дохід від бізнесу Олександра Конотопського в Україні становив 4 млрд 585 млн грн. та 3,9 млрд грн. 2024-го, що вивело його на 269-е місце у рейтингу українських бізнесменів за рівнем доходу. Але з урахуванням виробничих витрат прибуток підприємця видається завищеним, що може свідчити про наявність у нього інших джерел доходу.

Вперше про ці можливі джерела мова зайшла навесні, коли видання "Останній бастіон" по суті звинуватило Олександра Конотопського в організації кібератаки через матеріал про зв'язки "олігарха" з ТОВ "Техно стрім". Зокрема, йшлося про отримання доходу компанією у 15,2 млрд грн. 2025-го року, багато в чому за рахунок держзамовлень.

Як повідомляли "Коментарі" у матеріалі , що вийшов буквально за добу до відставки голови МО України, приблизно за тиждень до звільнення Михайла Федорова на ринку БПЛА розпочався процес, схожий на переділ. Сферу військової економіки з оборотом у 200-300 мільярдів гривень почало лихоманити через обшуки 7-9 липня:

- у виробника дронів VYRIY — ТОВ "Вірій індастрі" у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів при закупівлі БПЛА на 6,95 млрд грн.;

- обшуків у заступника генерального директора "Українська бронетехніка" Максима Полівяного у справі про закупівлю застарілих гранатометів на 318 млн грн., яка за добу до того, 8 липня, представила нові дрони на оптоволокні.

Все це дуже схоже на початок переділу ринку обсягом у сотні мільярдів гривень, причому під удар потрапили передусім нові гравці, які стали помітними під час перебування міністром Михайла Федорова. Про це прямо повідомив військовий та блогер Дмитро Биков. За його словами, все почалося з викиду компромату на виробника ракет і дронів — компанію Fire Point, а наступним мав стати Михайло Федоров та ТОВ "Стрім техно" Олександра Конотопського.

Як неодноразово писали "Коментарі", офіційно ТОВ "Стрім техно" — виробник важких БПЛА Vampire, він же "Баба яга", належить жительці Волинської області Оксані Фалюш, яка у 2025-му році отримала дохід більш ніж у 15 млрд грн. З відритих даних відома лише одна володарка цього прізвища — Фалюш Оксана Олександрівна 1978 року народження з міста Ковель, яка у 2017-2020 роках була зареєстрована як ФОП та займалася тим, що вела "діяльність із забезпечення фізичного комфорту".

Людина з таким минулим не схожа на досвідченого інженера чи організатора, які потрібні для створення та запуску виробництва унікального важкого дрона-бомбардувальника Vampire, виробництво якого досі не можуть повторити в інших країнах. Все це можливо і веде до появи розмов про те, що вона лише підставна особа, а реальним власником вважають Олександра Конотопського. І не сказати, щоб для цього зовсім не було підстав.

Так, у розпал виступів "картонного Майдану" на підтримку Михайла Федорова оглядач Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко пояснювала відставку його з посади міністра тим, що він ламав старі схеми та просував інших виробників БПЛА. Серед останніх вона назвала Олександра Конотопського, але заявила, що і до приходу Михайла Федорова компанія SkyFall мала хороші позиції на ринку.

Зауважимо, що "SkyFall" швидше представляє собою групу компаній і бренд, під яким працюють ціла низка юридичних осіб, найбільш відомі з яких — ТОВ "Скайфолл індастріс" і те саме ТОВ "Стрім техно". Цікаво, що за даними аналітичної онлайн-платформи світової торгівлі та митних поставок Importgenius, обидві компанії працюють в основному з одними й тими самими постачальниками, такими як китайська компанія Senior Leader Limited Room або Shenzhen Noco Technology З Ltd також з КНР .

Проблеми з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України на півмільярда гривень

Цікаво, що приблизно до середини червня ТОВ "Стрім техно" зазнало серйозних проблем із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка намагалася стягнути з фірми майже 500 млн грн.

Так, у січні 2026 року Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України звернувся до суду з позовом до ТОВ "Стрім техно" на суму 499 млн 320 тис. грн. Йшлося про штрафні санкції за 3 договорами: №154-10 від 05.05.2023, №319-30 від 16.08.2023 та №62-1160 від 21.02.2025. У матеріалах справи не вказується, звідки виникли такі розміри санкцій, але згадується, що йдеться про постачання товару неналежної якості та з порушенням термінів його доставки.

Згодом довкола позову розгорілися справжні судові баталії – Господарський суд Києва не ухвалив документи держоргану, Північний апеляційний господарський суд зобов'язав суд Києва ухвалити документи. Це рішення намагалися оскаржити у Верховному суді України, але він став на бік Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зрештою, 12 червня позивач звернувся до суду з відкликанням свого позову через врегулювання спору у досудовому порядку. Щоправда, що означає це "врегулювання" — відмова від претензій на 0,5 млрд грн., або навпаки, їхня добровільна оплата ТОВ "Стрім техно" — незрозуміло.

Зазначимо, що у 2022-2024 pp. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закупила майже 1,8 млн різних дронів, лише 2024-го витративши на це 3,5 млрд грн.

За даними деяких анонімних Телеграм-каналів Олександр Конотопський нібито продав Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України дрони за завищеними цінами через ТОВ "Захист та охорона сервіс" (сфера діяльності – неспеціалізована оптова торгівля, статутний фонд – 200 тис. грн.). За версією НАБУ при закупівлі 400 DJ 4T постачальник завищив на них ціни, що призвело до переплати понад 90 млн. грн. У той же час, власником компанії зараз вважається Марта Шавель, до того компанією володіли Роман Волян, потім Роман Іваник.

Зауважимо, що війна стала справжнім Клондайком зі збагачення для багатьох в Україні. Наприклад, колишній військовий комісар Одеси Євген Борисов збагатився як мінімум на 188 млн. грн. І навіть після звільнення його сім'я продовжує заробляти за місяць десятки мільйонів гривень .