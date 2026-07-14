Рынок БПЛА на грани передела: кто стоит за новыми игроками отрасли

Беспилотники стали не только новой страницей в истории войн и ключевой технологией ведения боевых действий, но и способом зарабатывать на них десятки миллиардов гривен. Последнему способствует вполне объяснимая в условиях войны завеса секретности, при которой госзакупки БПЛА, поставщики и доходы последних остаются тайной. И судя по последним событиям, рынок стоит на грани возможного передела, в котором важную роль сыграют 3 игрока и их покровители в государственных структурах и не только.

Дроны. Фото портал "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, что происходит на рынке в последнее время и почему это может свидетельствовать о начале возможного передела.

Объем рынка БПЛА — около 300 миллиардов гривен в год

Прежде всего следует попытаться оценить объем рынка БПЛА в Украине сегодня, чтобы понять, за какой собственно куш идет борьба. И хотя точных цифр в военное время озвучивать никто не станет, выяснить некоторые приблизительные, скорее всего заниженные показатели вполне возможно.

Так, за 10 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины отчитывалось о покупке и заказе 1,6 млн БПЛА на 114 млрд грн, то есть 11 млрд грн в месяц, что давало общий объем рынка в год порядка 132 млрд грн, и с тех пор он явно вырос.

О какой сумме сейчас можно говорить? Ответ на этот вопрос может дать сравнение двух недель проводимых тендеров на "Прозорро". Так, по данным проекта "Наші гроші" с 28 июня по 4 июля МО Украины в ходе только 3 крупных тендеров купило дронов разных типов на 1,9 млрд грн, с 14 по 21 февраля такой тендер был один, но сразу почти на 9,4 млрд грн.

Если взять минимум из этих цифр — 2 миллиарда гривен в неделю, рынок БПЛА можно оценить сейчас в 104 миллиарда гривен, но эта сумма явно занижена, ведь Минобороны еще в 2024-м говорило о покупке БПЛА на 114 миллиардов за 10 месяцев. Если же взять среднюю цифру для 1 недели в 5,5 млрд грн (9 млрд грн для недели в феврале и 2 млрд грн для недели в конце июня) в год получаются около 286 млрд грн.

Но эта цифра явно неполная, ведь речь идет о покупке дронов исключительно Агентством оборонных закупок (АОЗ) МО Украины, а есть еще другие госструктуры, органы местной власти и волонтеры. К примеру, в том же 2024 году через Prozorro купили БПЛА на 15,4 млрд грн, из них на долю АОЗ пришлись всего 3 млрд грн, а лидером стала Госспецсвязь – 3,5 млрд грн или почти 23%.

Таким образом объем рынка БПЛА в Украине в текущем году можно оценивать от самых скромных 200 миллиардов гривен до порядка 300 млрд грн. Судя по росту числа ударов дронами по российским тылам в оккупированных областях Украины и вплоть до Урала, вторая цифра все же более реалистична, так как производство беспилотников явно выросло.

Расследование вокруг дронов VYRIY — начало передела

7 июля Офис генерального прокурора Украины сообщил о расследовании факта возможного завладения бюджетными средствами при закупке БПЛА почти на 7 млрд грн. Речь шла о договоре того самого Агентства оборонных закупок МО Украины с одним из ООО на поставку БПЛА разных типов и модификаций на общую сумму 6,95 млрд грн. По версии следствия речь могла идти об искусственном завышении стоимости беспилотников, для чего могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности. Иными словами, расходы компании завышались за счет фиктивных договоров. Также в схеме могли участвовать 150 ФОПов с признаками фиктивности и общая сумма таких сомнительных операций составляет более 197 млн грн. Следствие проверяет, могли ли эти средства использоваться для дальнейшего вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.

Быстро выяснилось, что речь идет о компании ООО "Вирій індастрі", чей директор Алексей Бабенко в тот же день провел пресс-конференцию, на которой опроверг все обвинения. Так, цены на дроны он назвал в среднем на 20-30% ниже, чем у конкурентов, ФОПы, которых подозревают в фиктивных работах и выводе средств, на деле производят компоненты для дронов. Наконец, бизнесмен намекнул, что действия правоохранителей могут быть связаны с критической публикацией принадлежащего ему на 75% сайта "Бабель" о смертях новобранцев в 425-м штурмовом полку "Скеля".

Предприниматель отметил, что всего обыски прошли более чем в 40 локациях, а именно в производственных помещениях, офисе и по месту жительства матери и брата самого Алексея Бабенко.

Однако, данные обыски вполне могут говорить о начале передела рынка дронов, на котором кто-то решил занять место Алексея Бабенко и ООО "Вирій індастрі", которое по данным аналитического сервиса YouControl выступает учредителем и совладельцем еще 7 компаний.

Первое, что обращает на себя внимание — огромная разница между заявляемыми ранее финансовыми показателями ООО "Вирій індастрі" и обвинениями правоохранителей. Так, по данным Форбс-Украина со ссылкой на Алексея Бабенко, выручка компании в 2024-м году составила около 1 млрд грн, а доля на рынке 5%. Если учесть, что уже тогда рынок дронов оценивался в сумму свыше 100 млрд грн, обе цифры стыковались между собой только, если доля в 5% считалась по объему выпущенных беспилотников, а не вырученных средств.

И вот спустя всего 1,5 года компания, выпускающая дроны VYRIY на оптоволокне, камикадзе, самолетного типа, станций управления и ретрансляции, оперирует суммой в 7 раз больше, чем по итогам 2024 года. То есть рост выручки оказывается, как минимум в 7 раз, и это далеко не предел.

Так, совокупная выручка 7 компаний, в которых ООО "Вирій індастрі" участвует капиталом, по итогу 2025 года составила 512 млн грн, и самыми прибыльными из них оказались:

- ООО "НПО "Синевир" (сфера деятельности – производство электронных компонентов, уставной фонд – 100 000 гривен), доля ООО "Вирій індастрі" 50%, выручка в 2025 году 336,8 млн грн;

- ООО "РНК Солюшинс" (сфера деятельности — производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования, уставной фонд – 100 000 гривен), доля ООО "Вирій індастрі" 51%, выручка в 2025-м году 82,3 млн грн, поставки государству в ходе побед на тендерах на сумму в 40 млн грн.

Но что самое удивительное в работе ООО "Вирій індастрі" — настоящее белое пятно в биографии владельца Алексея Бабенко. Согласно официальной биографии он начал разработку дронов в 2022 году, правда какое у него для этого образование и опыт – непонятно. При этом человек с такими же ФИО, как у владельца ООО "Вирій індастрі", числится работником театра огня и света "SCORPIUS".

Любопытно, что еще в декабре 2025 года сайт СтопКор заявлял о том, что Алексей Бабенко достиг своего успеха в сфере производства и сбыта дронов благодаря помощи со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко. Правда конкретных фактов никто не привел. Экс-глава государства несколько раз передавал дроны VYRIY, а ООО "Эвертрейд" (сфера деятельности – производство тары из пластмассы, уставной фонд – 26 000 грн), входящее в состав концерна "Укрпроминвест" Петра Порошенко, продавала импортируемый ею карбонат для производства деталей дрона.

В марте 2026-го тот же СтопКор сообщил о скандале на тендере на 2 млрд грн, связанным с закупками дронов, на которых ООО "Вирій індастрі" выиграл якобы за счет демпинговых цен, что необычно для компании, обвиняемой в завышении цен.

Любопытно, что еще в феврале появлялась информация о срыве госконтракта на поставку ВСУ свыше 100 тысяч дронов на 7 млрд грн, то есть, под это описание подходит тот самый контракт, который и вылился в те самые десятки обысков в июле.

Наконец, 29 июня Владимир Бойко (псевдоним, — ред.) заявил, что принадлежащее арестованному олигарху Игорю Коломойскому издание "Бабель" Алексей Бабенко купил за похищенные у МО средства, якобы не поставив ему дроны. При этом расследование по "Скеле" должно было придать делу по дронам "политический" подтекст "мести".

Все это напоминало информационную компанию перед участием в будущем переделе рынка. 7 июля в ООО "Вирій індастрі" заявили, что "такие действия могут быть выгодны как врагу, так и недобропорядочным участникам рынка с целью срыва поставок дронов Силам обороны Украины и замедления развития украинского оборонно-промышленного комплекса". Правда, кого именно имели в виду, в компании не уточнили.

Заметим, что заказчиками подобной акции можно искать в двух направлениях, и одно из них весьма необычно.

Так, народный депутат Украины Ярослав Железняк подчеркнул, что около 20 телеграмм-каналов активно разгоняли дело "хищения 7 миллиардов гривен". Параллельно с этим те же каналы утверждают, что директор ГБР Алексей Сухачев гарантирует честное расследование, несмотря на то, что 500 следователей имеют нагрузку в 372 тысячи дел.

"То есть одна сеть за 48 часов бьет по критике и одновременно полирует образ своего органа. Почему-то о запрете публиковать расследование о 143 квартирах никто не написал", — поясняет выгоду директора ГБР нардеп.

Действительно, именно 7 июля, в день проведения масштабных обысков по делу "Вирій індастрі", стало известно, что Печерский райсуд запретил журналистам "Следствие.Инфо" и активистам ЦПК распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях брата директора Государственного бюро расследований, харьковского бизнесмена Александра Сухачева. То есть подобное временное совпадение навевает подозрения.

Еще одним похожим временным совпадением стал обыск, проведенный 9 июля у заместителя генерального директора "Украинская бронетехника" Максима Поливяного по делу о закупке устаревших гранатометов на 318 млн грн. Отметим, что за сутки до того, 8 июля, компания представила новые дроны на оптоволокне.

Любопытно, что производство БПЛА с управлением от оптоволокна является одним из основных направлений и для ООО "Вирій індастрі", что выглядит весьма подозрительно — наезд за 2 дня на компании, которые производят подобные дроны.

Заметим, что данный сегмент рынка БПЛА изначально отличался высокой конкуренцией, но постепенно сжимается: так, в январе 2025 года работы в этом направлении вели 25 команд разработчиков, но уже в апреле их стало 11.

В интересах любимого олигарха Зеленского – дроны Vampire

Конечно же, производители дронов VYRIY далеко не единственные относительно новые и малоизвестные игроки на рынке БПЛА. Есть и другие, чьи названия стали звучать в 2026-м. Правда в отличие от указанных выше игроков, некоторым из них не стоит бояться передела, ведь он может произойти скорее в их интересах.

До начала 2026 года практически ничего не было известно о дронах "Аякс". Но сейчас их ассоциируют с владельцем компании Ajax Systems Александром Конотопским.

В публичной плоскости он известен как регулярный участник списка украинского Forbes. Официально компания бизнесмена выпускает охранные системы на двух заводах – в Украине и Турции, а по данным YouControl в корпоративную группу Ajax Systems входят 6 компаний. При этом ключевой структурой в группе компаний в Украине является ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера деятельности – производство оборудования связи, уставной фонд – 27 млн 984 тыс. грн). Как и прочие компании группы, ООО принадлежит офшорной кипрской компании "Аджакс системс Кипр холдингс лтд", которой владеет Александр Конотопский как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. С начала войны доходы компании резко выросли – с 419 млн грн в 2021-м до 5 млрд 375 млн гр в 2025-м. При этом личный доход Александра Конотопского по данным OpenDataBot в 2025-м году составил 4 млрд 585 млн грн и 3,9 млрд грн в 2024-м, что вывело его на 270-е место в рейтинге украинских бизнесменов по уровню дохода.

В мае бизнесмен попал в скандал — издание "Последний бастион" заявило о кибератаке из-за материала о связи нового главы ГП "Укроборонсервис" Евгения Гвоздарева с Александром Конотопским и якобы прикрывающим его Михаилом Федоровым. Это объяснялось тем, что до ухода в госкомпанию Гвоздарев был директором ООО "Стрим техно", производителя тяжелых БПЛА Vampire, он же "Баба яга", который выручил в 2025-м году 15,2 млрд грн, что обеспечило ему место в ТОП-5 поставщиков ВСУ.

Официально ООО "Стрим техно" принадлежит некоей жительнице Волынской области Оксане Фалюш, которая по данным сервиса OpenDataBot в 2025-м году заработала 15,2 млрд грн. Вероятно речь идет как раз о поставках дронов для ВСУ. Во всяком случае сложно представить, что такую сумму можно заработать на основном виде деятельности компании — оптовой торговле бытовыми электротоварами и электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения.

Из отрытых данных известна только одна Оксана Фалюш из Волынской области – Фалюш Оксана Александровна, 1978 года рождения из города Ковель, которая в 2017-2020 годах была зарегистрирована как ФОП и занималась тем, что вела "деятельность по обеспечению физического комфорта". Как и в случае с Алексеем Бабенко сложно представить, что подобный "ноунейм" смог наладить во время войны дело, способное приносить в год 15 миллиардов гривен прибыли.

Что до возможного покровительства ООО "Стрим техно" со стороны министра обороны Михаила Федорова, то в начале 2026 года на мероприятии с участием министра и президента украины Владимира Зеленского именно БПЛА Vampire назвали самым результативным на поле боя по итогам 2025 года. Пиарил дроны Михаил Федоров еще будучи министром цифровой трансформации.

При этом отметим, что в информационном пространстве в конце июня – начале июля появились несколько публикаций, в которых прямо звучали обвинения в монополизации рынка БПЛА (до 30%) с помощью связей и закрытости всех закупок за счет бюджета. Является ли это совпадением или частью возможного передела рынка – неизвестно.

Отметим, что рынок БПЛА в Украине, как писали "Комментарии", стал источником миллиардных доходов для едва ли не половины олигархов времен Владимира Зеленского. К примеру владелец Fire Point Денис Штилерман по подсчетам активистов может зарабатывать до 8 миллионов долларов в день.



