Ринок БПЛА на межі переділу: хто стоїть за новими гравцями галузі

Безпілотники стали не лише новою сторінкою в історії воєн та ключовою технологією ведення бойових дій, а й способом заробляти на них десятки мільярдів гривень. Останньому сприяє цілком зрозуміла в умовах війни завіса секретності, за якої держзакупівлі БПЛА, постачальники та доходи останніх залишаються таємницею. І судячи з останніх подій, ринок стоїть на межі можливого переділу, в якому важливу роль відіграють 3 гравці та їхні покровителі у державних структурах і не тільки.

Дрони. Фото портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, що відбувається на ринку останнім часом і чому це може свідчити про початок можливого переділу.

Обсяг ринку БПЛА – близько 300 мільярдів гривень на рік

Насамперед слід спробувати оцінити обсяг ринку БПЛА в Україні сьогодні, щоб зрозуміти, за який власне куш іде боротьба. І хоча точних цифр у воєнний час озвучувати ніхто не стане, з'ясувати деякі приблизні, швидше за все, занижені показники цілком можливо.

Так, за 10 місяців 2024 року Міністерство оборони України звітувало про купівлю та замовлення 1,6 млн БПЛА на 114 млрд грн, тобто 11 млрд грн на місяць, що давало загальний обсяг ринку на рік близько 132 млрд грн, і з того часу він явно зріс.

Про яку суму зараз можна говорити? Відповідь на це питання може дати порівняння двох тижнів тендерів на "Прозорро". Так, за даними проекту "Наші гроші" з 28 червня по 4 липня МО України в ході лише 3 великих тендерів купило дронів різних типів на 1,9 млрд грн, з 14 по 21 лютого такий тендер був один, але одразу майже на 9,4 млрд грн.

Якщо взяти мінімум із цих цифр — 2 мільярди гривень на тиждень, ринок БПЛА можна оцінити зараз у 104 мільярди гривень, але ця сума явно занижена, адже Міноборони ще 2024-го говорило про купівлю БПЛА на 114 мільярдів за 10 місяців. Якщо ж взяти середню цифру на 1 тиждень у 5,5 млрд грн (9 млрд грн на тиждень у лютому та 2 млрд грн на тиждень наприкінці червня) на рік виходять близько 286 млрд грн.

Але ця цифра явно неповна, адже йдеться про купівлю дронів виключно Агентством оборонних закупівель (АОЗ) МО України, а є ще інші держструктури, органи місцевої влади та волонтери. Приміром, у тому ж 2024 році через Prozorro купили БПЛА на 15,4 млрд грн, з них на частку АОЗ припало лише 3 млрд грн, а лідером став Держспецзв'язок – 3,5 млрд грн або майже 23%.

Таким чином обсяг ринку БПЛА в Україні цього року можна оцінювати від найскромніших 200 мільярдів гривень до 300 млрд грн. Судячи з зростання кількості ударів дронами по російських тилах в окупованих областях України і аж до Уралу, друга цифра все ж таки реалістичніша, оскільки виробництво безпілотників явно зросло.

Розслідування навколо дронів VYRIY — початок переділу

7 липня Офіс генерального прокурора України повідомив про розслідування факту можливого заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі БПЛА майже на 7 млрд грн. Йшлося про договір того самого Агентства оборонних закупівель МО України з одним із ТОВ на постачання БПЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн. За версією слідства йшлося про штучне завищення вартості безпілотників, для чого могли використовуватись зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності. Інакше кажучи, витрати компанії завищувалися з допомогою фіктивних договорів. Також у схемі могли брати участь 150 ФОПів із ознаками фіктивності та загальна сума таких сумнівних операцій становить понад 197 млн грн. Слідство перевіряє, чи могли ці кошти використовуватись для подальшого виведення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Швидко з'ясувалося, що йдеться про компанію ТОВ "Вірій індастрі", директор Олексій Бабенко того ж дня провів прес-конференцію, на якій спростував усі звинувачення. Так, ціни на дрони він назвав у середньому на 20-30% нижчими, ніж у конкурентів, ФОПи, яких підозрюють у фіктивних роботах та виведенні коштів, насправді виробляють компоненти для дронів. Нарешті, бізнесмен натякнув, що дії правоохоронців можуть бути пов'язані з критичною публікацією сайту "Бабель", що належить йому на 75%, про смерті новобранців у 425-му штурмовому полку "Скеля".

Підприємець зазначив, що всього обшуки пройшли більш ніж у 40 локаціях, а саме у виробничих приміщеннях, офісі та за місцем проживання матері та брата самого Олексія Бабенка.

Однак, дані обшуки цілком можуть говорити про початок переділу ринку дронів, на якому хтось вирішив зайняти місце Олексія Бабенка та ТОВ "Вірій індастрі", яке за даними аналітичного сервісу YouControl виступає засновником та співвласником ще 7 компаній.

Перше, що звертає на себе увагу — величезна різниця між фінансовими показниками ТОВ "Вірій індастрі", що заявлялися раніше, та звинуваченнями правоохоронців. Так, за даними Форбс-Україна з посиланням на Олексія Бабенка, виручка компанії у 2024 році склала близько 1 млрд грн, а частка на ринку 5%. Якщо врахувати, що вже тоді ринок дронів оцінювався у суму понад 100 млрд грн, обидві цифри стикувалися між собою лише тоді, коли частка в 5% вважалася за обсягом випущених безпілотників, а не виручених коштів.

І ось лише через 1,5 року компанія, що випускає дрони VYRIY на оптоволокні, камікадзе, літакового типу, станцій управління та ретрансляції, оперує сумою в 7 разів більше, ніж за підсумками 2024 року. Тобто зростання виручки виявляється, як мінімум, у 7 разів, і це далеко не межа.

Так, сукупний виторг 7 компаній, у яких ТОВ "Вірій індастрі" бере участь капіталом, за підсумком 2025 року склав 512 млн грн, і найприбутковішими з них виявилися:

- ТОВ "НВО "Синевір" (сфера діяльності – виробництво електронних компонентів, статутний фонд – 100 000 гривень), частка ТОВ "Вірій індастрі" 50%, виторг у 2025 році 336,8 млн грн;

- ТОВ "РНК Солюшинс" (сфера діяльності — виробництво повітряних та космічних літальних апаратів, супутнього обладнання, статутний фонд — 100 000 гривень), частка ТОВ "Вірій індастрі" 51%, виручка в 2025 році 82,3 млн грн на 4 млн грн.

Але що найдивовижніше у роботі ТОВ "Вірій індастрі" — справжня біла пляма у біографії власника Олексія Бабенка. Згідно з офіційною біографією він розпочав розробку дронів у 2022 році, правда яка у нього для цього освіта та досвід – незрозуміло. При цьому людина з такими ж ПІБ, як у власника ТОВ "Вірій індастрі", вважається працівником театру вогню та світла "SCORPIUS".

Цікаво, що ще у грудні 2025 року сайт СтопКор заявляв про те, що Олексій Бабенко досяг свого успіху у сфері виробництва та збуту дронів завдяки допомозі з боку експрезидента України Петра Порошенка. Щоправда, конкретних фактів ніхто не навів. Ексглава держави кілька разів передавав дрони VYRIY, а ТОВ "Евертрейд" (сфера діяльності — виробництво тари з пластмаси, статутний фонд — 26 000 грн), що входить до складу концерну "Укрпромінвест" Петра Порошенка, продавала імпортований нею карбонат для виробництва деталей дрона.

У березні 2026-го той же СтопКор повідомив про скандал на тендері на 2 млрд грн, пов'язаний із закупівлями дронів, на яких ТОВ "Вірій індастрі" виграв нібито за рахунок демпінгових цін, що незвичайно для компанії, яка звинувачується у завищенні цін.

Цікаво, що ще в лютому з'являлася інформація про зрив держконтракту на постачання ЗСУ понад 100 тисяч дронів на 7 млрд грн, тобто під цей опис підходить той самий контракт, який і вилився в ті самі десятки обшуків у липні.

Нарешті, 29 червня Володимир Бойко (псевдонім, — ред.) заявив, що видання "Бабель" Олексій Бабенко, що належить арештованому олігарху Ігорю Коломойському, купив за викрадені у МО кошти, нібито не поставивши йому дрони. При цьому розслідування по "Скелі" мало надати справі по дронах "політичний" підтекст "помсти".

Все це нагадувало інформаційну компанію перед участю у майбутньому переділі ринку. 7 липня у ТОВ "Вірій індастрі" заявили, що "такі дії можуть бути вигідні як ворогові, так і недобропорядним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу". Щоправда, кого саме мали на увазі, у компанії не уточнили.

Зауважимо, що замовниками подібної акції можна шукати у двох напрямках, і один із них вельми незвичайний.

Так, народний депутат України Ярослав Железняк наголосив, що близько 20 телеграм-каналів активно розганяли справу "розкрадання 7 мільярдів гривень". Паралельно з цим ті ж канали стверджують, що директор ДБР Олексій Сухачов гарантує чесне розслідування, незважаючи на те, що 500 слідчих мають навантаження на 372 тисячі справ.

"Тобто одна мережа за 48 годин б'є по критиці та одночасно полірує образ свого органу. Чомусь про заборону публікувати розслідування про 143 квартири ніхто не написав", — пояснює вигоду директора ДБР нардеп.

Справді, саме 7 липня, у день проведення масштабних обшуків у справі "Вірій індастрі", стало відомо, що Печерський райсуд заборонив журналістам "Слідство.Інфо" та активістам ЦПК поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань, харківського бізнесмена. Тобто такий тимчасовий збіг навіює підозри.

Ще одним схожим тимчасовим збігом став обшук, проведений 9 липня у заступника генерального директора "Українська бронетехніка" Максима Полівяного у справі щодо закупівлі застарілих гранатометів на 318 млн грн. Зазначимо, що за добу до того, 8 липня, компанія представила нові дрони на оптоволокні.

Цікаво, що виробництво БПЛА з управлінням від оптоволокна є одним з основних напрямків і для ТОВ "Вірій індастрі", що виглядає вельми підозріло — наїзд за 2 дні на компанії, які виробляють подібні дрони.

Зауважимо, що даний сегмент ринку БПЛА спочатку вирізнявся високою конкуренцією, але поступово стискується: так, у січні 2025 року роботи у цьому напрямі вели 25 команд розробників, але вже у квітні їх стало 11.

На користь улюбленого олігарха Зеленського – дрони Vampire

Звичайно ж, виробники дронів VYRIY далеко не єдині відносно нові та маловідомі гравці на ринку БПЛА. Є й інші, чиї назви почали звучати 2026-го. Щоправда, на відміну від зазначених вище гравців, деяким з них не варто боятися переділу, адже він може статися швидше в їхніх інтересах.

До початку 2026 року практично нічого не було відомо про дрони "Аякс". Але зараз їх асоціюють із власником компанії Ajax Systems Олександром Конотопським.

У громадській площині він відомий як регулярний учасник списку українського Forbes. Офіційно компанія бізнесмена випускає охоронні системи на двох заводах – в Україні та Туреччині, а, за даними YouControl, у корпоративну групу Ajax Systems входять 6 компаній. При цьому ключовою структурою групи компаній в Україні виступає ТОВ "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера діяльності – виробництво обладнання зв'язку, статутний фонд – 27 млн 984 тис. грн). Як і інші компанії групи, ТОВ належить офшорній кіпрській компанії "Аджакс системс Кіпр холдингс лтд", якою володіє Олександр Конотопський як громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів. З початку війни доходи компанії різко зросли – з 419 млн грн у 2021-му до 5 млрд 375 млн грн у 2025-му. При цьому особистий дохід Олександра Конотопського за даними OpenDataBot у 2025 році склав 4 млрд 585 млн грн і 3,9 млрд грн у 2024-му, що вивело його на 270-е місце в рейтингу українських бізнесменів за рівнем доходу.

У травні бізнесмен потрапив у скандал — видання "Останній бастіон" заявило про кібератаку через матеріал про зв'язок нового голови ДП "Укроборонсервіс" Євгена Гвоздарєва з Олександром Конотопським і Михайлом Федоровим, який нібито прикриває його. Це пояснювалося тим, що до відходу в держкомпанію Гвоздарєв був директором ТОВ "Стрім техно", виробника важких БПЛА Vampire, він же "Баба яга", який виручив у 2025 році 15,2 млрд грн, що забезпечило йому місце в ТОП-5 постачальників ЗСУ.

Офіційно ТОВ "Стрім техно" належить якійсь мешканці Волинської області Оксані Фалюш, яка за даними сервісу OpenDataBot у 2025 році заробила 15,2 млрд грн. Ймовірно йдеться якраз про постачання дронів для ЗСУ. У всякому разі складно уявити, що таку суму можна заробити на основному виді діяльності компанії — оптовій торгівлі побутовими електротоварами та електронною апаратурою побутового призначення для прийому, запису, відтворення звуку та зображення.

З відритих даних відома лише одна Оксана Фалюш із Волинської області – Фалюш Оксана Олександрівна, 1978 року народження з міста Ковель, яка у 2017-2020 роках була зареєстрована як ФОП та займалася тим, що вела "діяльність із забезпечення фізичного комфорту". Як і у випадку з Олексієм Бабенком, важко уявити, що подібний "ноунейм" зміг налагодити під час війни справу, здатну приносити на рік 15 мільярдів гривень прибутку.

Щодо можливого заступництва ТОВ "Стрім техно" з боку міністра оборони Михайла Федорова, то на початку 2026 року на заході за участю міністра та президента України Володимира Зеленського саме БПЛА Vampire назвали найрезультативнішим на полі бою за підсумками 2025 року. Піарил дрони Михайло Федоров, ще будучи міністром цифрової трансформації.

При цьому зазначимо, що в інформаційному просторі наприкінці червня – на початку липня з'явилися кілька публікацій, у яких прямо звучали звинувачення у монополізації ринку БПЛА (до 30%) за допомогою зв'язків та закритості всіх закупівель за рахунок бюджету. Чи це є збігом або частиною можливого переділу ринку – невідомо.

Зазначимо, що ринок БПЛА в Україні, як писали "Коментарі", став джерелом мільярдних доходів для майже половини олігархів часів Володимира Зеленського. Наприклад, власник Fire Point Денис Штилерман за підрахунками активістів може заробляти до 8 мільйонів доларів на день.



