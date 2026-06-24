Загадочные смерти 26 новобранцев: ГБР расследует возможные злоупотребления в штурмовом полку «Скала»

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по вероятным правонарушениям в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Поводом для процессуальных действий стало громкое журналистское расследование гибели почти трех десятков новобранцев подразделения за короткий промежуток времени.

Иллюстративное фото

В фокусе внимания силовиков вероятны неправомерные действия со стороны военного командования в условиях боевых действий.

"Речь идет о возможном превышении служебных полномочий, — отмечают в правоохранительных органах, оценивая юридическую квалификацию дела, — военным должностным лицом в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия".

Толчком к разбирательствам стал материал издания "Бабель" о смерти 26 человек в тренировочных хабах за последние шесть месяцев. Журналисты выяснили, что большинство умерших не успели прослужить в полку даже тридцати дней, а самым частым официальным диагнозом в свидетельствах о смерти значится пневмония.

Фото: Скриншоты из материала "Бабель"

В самом штурмовом полку обвинения отвергают. Командование уверяет , что подавляющее большинство бойцов скончались в медицинских учреждениях или во время эвакуации из-за хронических недугов и вообще неудовлетворительное самочувствие на момент призыва.

Ситуация вызвала серьезный резонанс в Верховной Раде. Члены профильного комитета отмечают, что дело требует максимальной прозрачности, однако призывают избегать преждевременного клеймения боевой части.

"Правоохранители должны отдельно проверить все 26 случаев по расследованию, — подчеркнул в эфире телеканала "Киев24" народный депутат Украины Александр Федиенко. — Если факты подтвердятся, виновных нужно наказывать публично, а не закрывать историю формальными ответами.

Парламентарий добавил, что Рада готова применить механизмы парламентского контроля и при необходимости создать ВСК, если расследования будут пытаться искусственно затормозить. Официальные результаты проверки ГБР ожидаются.

Напомним , портал "Комментарии" писал об ужасном отношении к мужчинам в Николаевском ТЦК.