Загадкові смерті 26 новобранців: ДБР розслідує можливі зловживання у штурмовому полку «Скеля»

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Приводом для процесуальних дій стало гучне журналістське розслідування про загибель майже трьох десятків новобранців підрозділу за короткий проміжок часу.

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У фокусі уваги силовиків — імовірні неправомірні дії з боку військового командування в умовах бойових дій.

"Йдеться про можливе перевищення службових повноважень, — зазначають у правоохоронних органах, оцінюючи юридичну кваліфікацію справи, — військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки".

Поштовхом до розглядів став матеріал видання "Бабель" про смерть 26 осіб у тренувальних хабах за останні шість місяців. Журналісти з'ясували, що більшість померлих не встигли прослужити в полку навіть тридцяти днів, а найчастішим офіційним діагнозом у свідоцтвах про смерть значиться пневмонія.

Фото: Скриншоти матеріалу "Бабель"

У самому штурмовому полку звинувачення відкидають. Командування запевняє, що переважна більшість бійців померли у медичних закладах або під час евакуації через хронічні недуги та загалом незадовільне самопочуття на момент призову.

Ситуація викликала серйозний резонанс у Верховній Раді. Члени профільного комітету наголошують, що справа потребує максимальної прозорості, проте закликають уникати передчасного таврування бойової частини.

"Правоохоронці мають окремо перевірити всі 26 випадків із розслідування, — підкреслив в ефірі телеканалу "Київ24" народний депутат України Олександр Федієнко. — Якщо факти підтвердяться, винних потрібно карати публічно, а не закривати історію формальними відповідями".

Парламентар додав, що Рада готова застосувати механізми парламентського контролю та за потреби створити ТСК, якщо розслідування намагатимуться штучно загальмувати. Офіційні результати перевірки ДБР наразі очікуються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, щодо жахливого ставлення до чоловіків у Миколаївському ТЦК.