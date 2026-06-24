Загадкові смерті 26 новобранців: ДБР розслідує можливі зловживання у штурмовому полку «Скеля»

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Недилько Ксения
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Приводом для процесуальних дій стало гучне журналістське розслідування про загибель майже трьох десятків новобранців підрозділу за короткий проміжок часу.
Ілюстративне фото
У фокусі уваги силовиків — імовірні неправомірні дії з боку військового командування в умовах бойових дій.
Поштовхом до розглядів став матеріал видання "Бабель" про смерть 26 осіб у тренувальних хабах за останні шість місяців. Журналісти з'ясували, що більшість померлих не встигли прослужити в полку навіть тридцяти днів, а найчастішим офіційним діагнозом у свідоцтвах про смерть значиться пневмонія.
Фото: Скриншоти матеріалу "Бабель"
У самому штурмовому полку звинувачення відкидають. Командування запевняє, що переважна більшість бійців померли у медичних закладах або під час евакуації через хронічні недуги та загалом незадовільне самопочуття на момент призову.
Ситуація викликала серйозний резонанс у Верховній Раді. Члени профільного комітету наголошують, що справа потребує максимальної прозорості, проте закликають уникати передчасного таврування бойової частини.
Парламентар додав, що Рада готова застосувати механізми парламентського контролю та за потреби створити ТСК, якщо розслідування намагатимуться штучно загальмувати. Офіційні результати перевірки ДБР наразі очікуються.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, щодо жахливого ставлення до чоловіків у Миколаївському ТЦК.