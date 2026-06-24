«"Бусифікації" має бути покладено край»: Дмитро Лубінець розповів про системні знущання та незаконне утримання людей у ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про викриття масштабних протиправних дій під час мобілізаційних заходів у Миколаївській області. Приводом для невідкладної інспекції стало звернення громадянина, чий родич зник після зустрічі з представниками ТЦК та правоохоронцями.

Звільнені люди з ТЦК Миколаєва

"Після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на три тижні", — зазначив Дмитро Лубінець, уточнивши, що близькі 18 днів перебували в абсолютному інформаційному вакуумі.

Ба більше, за попередньою інформацією, під час примусового затримання чоловікові зламали ребра. Коли моніторингова група прибула безпосередньо до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, з'ясувалося, що це не поодиноке свавілля, а системна практика грубого порушення прав людини.

Завдяки втручанню представників Омбудсмана на волю вдалося випустити шістьох громадян, які перебували під вартою незаконно. Серед них виявився і травмований чоловік, який має законне право не йти до армії, оскільки сам виховує та забезпечує стареньку 80-річну матір.

Інший затриманий виявився батьком дитини з інвалідністю. Його примусовий привід супроводжувався жахливим інцидентом із застосуванням сили з боку правоохоронних органів.

"Працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою", — обурився Дмитро Лубінець.

Дитина, яка страждає на цукровий діабет, залишилася ввечері наодинці на вулиці. Через перенесений шок її здоров'я суттєво погіршилося. За цим фактом Миколаївська обласна прокуратура вже відкрила кримінальну справу щодо перевищення поліцейськими службових повноважень.

Окрім цього, з-під незаконного арешту визволили ще чотирьох чоловіків. Двоє з них мають серйозні недуги, у третього діагностовано вірусний гепатит, а четвертий страждає через важку травму коліна. Усім звільненим нарешті дали змогу пройти повноцінне обстеження у лікарів або завершити юридичне оформлення відстрочки.

Матеріали перевірки щодо незаконного тримання під вартою та залишення особи в небезпеці військовими та поліцією вже скеровані до ДБР та органів прокуратури. Своєю чергою Уповноважений з прав людини закликав до рішучих реформ у системі рекрутингу.

"Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій „бусифікації“ має бути покладено край", — резюмував Омбудсман, наголосивши, що оборона країни важлива, але кожен посадовець-порушник повинен понести невідворотне покарання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардепка Яцик пропонує запровадити комплексні системні зміни. На її думку, необхідно розвантажити ТЦК, повністю відібравши у них ведення військового обліку, а повноваження щодо реагування на порушників мобілізаційного процесу делегувати Національній поліції. Звільнений від паперової роботи штат військкоматів можна використовувати безпосередньо в бойових діях.



