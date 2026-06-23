Передача повноважень поліції та розвантаження військкоматів: у Раді пропонують системні зміни у мобілізації

Членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик визнала, що традиційні внутрішні розслідування та інспекції в територіальних центрах комплектування не приносять реальних результатів. В інтерв’ю виданню "Телеграф" народна обранка наголосила, що будь-які ревізії матимуть практичну цінність лише тоді, коли вони стануть базою для глобального оновлення мобілізаційної системи та унеможливлять свавілля щодо громадян.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Депутатка, яка також входить до ТСК з розслідування оборонних та антикорупційних правопорушень, скептично оцінила чинні методи впливу на військкомати.

"Якщо не змінюють навіть кримінальні провадження, арешти, тримання під вартою і накладення арештів на майно топпосадовців ТЦК, топвійськовослужбовців, то що може змінити службова перевірка", — обурилася Юлія Яцик.

Вона пояснила, що за результатами таких перевірок порушники найчастіше відбуваються формальними зауваженнями. За словами нардепки, максимальним стягненням у подібних випадках стає сувора догана, яку вона назвала абсолютно безглуздим покаранням, що "це ні про що".

Замість косметичних перевірок Яцик пропонує запровадити комплексні системні зміни. На її думку, необхідно розвантажити ТЦК, повністю відібравши у них ведення військового обліку, а повноваження щодо реагування на порушників мобілізаційного процесу делегувати Національній поліції. Звільнений від паперової роботи штат військкоматів можна використовувати безпосередньо в бойових діях.

"З придатних військовослужбовців ТЦК можна сформувати повноцінні військові підрозділи та відправляти їх на фронт", — вважає парламентарка.

Така реструктуризація, де кожне відомство відповідатиме за свій окремий етап, дозволить ліквідувати монополію комплектувальних центрів. Розподіл обов'язків допоможе не лише подолати хабарництво та захистити права людини, а й суттєво підвищить якість самої мобілізації. Нинішня ж кадрова політика у цій сфері, за спостереженнями депутатки, залишається вкрай неефективною.

"Тому що фактично тих топкорупціонерів ТЦК лише переміщують з різних областей, але в межах посад", — резюмувала Юлія Яцик, підкресливши, що система тримається за такі кадри, "оскільки вони корисні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про десятки скарг на дії ТЦК щодня та закликав до реформ мобілізаційної системи в Україні.