"Я публічно не озвучую": Лубінець шокував кількістю скарг на дії ТЦК

До Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодня надходять десятки звернень щодо можливих порушень з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець. Фото з відкритих джерел

Дмитро Лубінець розповів, що більшість інцидентів з ТЦК залишаються поза публічним простором. Як пояснює омбудсмен, причина полягає у ризиках інформаційної війни, оскільки російська пропаганда активно використовує подібні повідомлення для власних цілей.

"Повірте, я навіть 1% випадків публічно не показую", — заявив Лубінець.

Водночас він визнав, що саме відкритість і суспільний розголос часто змушують державні інституції реагувати та проводити реформи.

"Ми розуміємо, що, на жаль, росіяни використовують цю інформацію. Але, з іншого боку, зараз тільки публічність діє на міністерства, щоб вони дійсно робили реформи", – заявив омбудсмен.

Серед найпоширеніших скарг, які надходять до Офісу омбудсмена, Лубінець назвав: можливі випадки фізичного насильства без належних підстав, утримання людей без зв’язку з родичами, вилучення особистих речей і документів, а також порушення під час проходження військово-лікарських комісій.

Омбудсмен наголосив, що нинішня система мобілізаційних процесів потребує змін. На його думку, громадяни мають долучатися до війська не через страх або примус, а через довіру до держави та розуміння справедливості процедур.

Лубінець також попередив, що у разі відсутності реформ соціальна напруга може зростати не лише на фронті, а й у тилу. Серед можливих рішень він називає трансформацію ТЦК у відкриті сервісні структури з відеоспостереженням, прозорими процедурами та громадським контролем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лубінець назвав ще 4 області з критичними порушеннями з боку ТЦК.

Також "Коментарі" писали, як масштабні перевірки ТЦК змінять ситуацію в Україні.