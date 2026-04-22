Лубінець назвав ще 4 області з критичними порушеннями з боку ТЦК: де ситуація найгостріша

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що проблеми з порушенням прав громадян з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки фіксуються не лише в Одеській області. За його словами, найбільш напружена ситуація також спостерігається у Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Черкаській областях.

Заява омбудсмана пролунала на тлі резонансних подій в Одесі, де правоохоронці задокументували можливі зловживання з боку представників ТЦК. Лубінець назвав це сигналом того, що порушення прав людини більше не можуть залишатися безкарними.

"Подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. Найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях", — сказав Лубінець.

За словами посадовця, виявлені випадки свідчать про системну проблему, яка потребує не точкових рішень, а комплексного реагування на державному рівні. Лубінець наголосив, що діяльність працівників ТЦК має здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав громадян.

Окремо Лубінець звернув увагу на питання відкритості роботи центрів комплектування. За його словами, представники ТЦК не повинні діяти анонімно чи приховувати обличчя під балаклавами, оскільки це підриває довіру суспільства до державних інституцій. Омбудсман акцентував на необхідності правової оцінки корупційних ризиків та перевищення повноважень окремими посадовцями. Лубінець також закликав, щоб реакція держави на ситуацію в Одесі стала початком системних змін щодо діяльності ТЦК по всій Україні.

