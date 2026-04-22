Лубінець назвав ще 4 області з критичними порушеннями з боку ТЦК: де ситуація найгостріша
Лубінець назвав ще 4 області з критичними порушеннями з боку ТЦК: де ситуація найгостріша

Дмитро Лубінець заявив про критичні порушення з боку ТЦК у 4 областях, крім Одеської.

22 квітня 2026, 13:40
Slava Kot

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що проблеми з порушенням прав громадян з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки фіксуються не лише в Одеській області. За його словами, найбільш напружена ситуація також спостерігається у Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Черкаській областях.

Лубінець назвав ще 4 області з критичними порушеннями з боку ТЦК: де ситуація найгостріша

Лубінець заявив про порушення прав людини з боку ТЦК. Фото з відкритих джерел

Заява омбудсмана пролунала на тлі резонансних подій в Одесі, де правоохоронці задокументували можливі зловживання з боку представників ТЦК. Лубінець назвав це сигналом того, що порушення прав людини більше не можуть залишатися безкарними.

"Подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. Найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях", — сказав Лубінець.

За словами посадовця, виявлені випадки свідчать про системну проблему, яка потребує не точкових рішень, а комплексного реагування на державному рівні. Лубінець наголосив, що діяльність працівників ТЦК має здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав громадян.

Окремо Лубінець звернув увагу на питання відкритості роботи центрів комплектування. За його словами, представники ТЦК не повинні діяти анонімно чи приховувати обличчя під балаклавами, оскільки це підриває довіру суспільства до державних інституцій. Омбудсман акцентував на необхідності правової оцінки корупційних ризиків та перевищення повноважень окремими посадовцями. Лубінець також закликав, щоб реакція держави на ситуацію в Одесі стала початком системних змін щодо діяльності ТЦК по всій Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сирський відсторонив керівників ТЦК в Одесі після скандалу.

Також "Коментарі" писали, що у Луцьку чоловік з палицею раптово "одужав" після розмови з ТЦК.



Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/11501
