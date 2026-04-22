Лубинец назвал еще 4 области с критическими нарушениями со стороны ТЦК: где ситуация наиболее острая

Уполномоченный Верховной Рады по правах человека Дмитрий Лубинец заявил, что проблемы с нарушением прав граждан со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки фиксируются не только в Одесской области. По его словам, наиболее напряженная ситуация наблюдается также во Львовской, Закарпатской, Николаевской и Черкасской областях.

Заявление омбудсмана раздалось на фоне резонансных событий в Одессе, где правоохранители задокументировали возможные злоупотребления со стороны представителей ТЦК. Лубинец назвал это сигналом того, что нарушения прав человека больше не могут оставаться безнаказанными.

"Подобные критические нарушения имеют место не только в Одесской области. Наиболее напряженная ситуация кроме этого региона наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях", — сказал Лубинец.

По словам чиновника, выявленные случаи свидетельствуют о системной проблеме, требующей не точечных решений, а комплексного реагирования на государственном уровне. Лубинец подчеркнул, что деятельность работников ТЦК должна осуществляться исключительно в рамках закона и с соблюдением прав граждан.

Отдельно Лубинец обратил внимание на вопрос о открытости работы центров комплектования. По его словам, представители ТЦК не должны действовать анонимно или скрывать лицо под балаклавами, поскольку это подрывает доверие общества к государственным институтам. Омбудсман акцентировал необходимость правовой оценки коррупционных рисков и превышения полномочий отдельными должностными лицами. Лубинец также призвал, чтобы реакция государства на ситуацию в Одессе стала началом системных изменений деятельности ТЦК по всей Украине.

