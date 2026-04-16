У Луцьку чоловік з палицею раптово "одужав" після розмови з ТЦК і почав тікати (ВІДЕО)

У мережі поширюється відео з Луцька, на якому зафіксовано незвичний інцидент під час перевірки документів представниками ТЦК та поліції. Чоловік, який спочатку пересувався з палицею, несподівано кинув її та почав тікати.

У Луцьку чоловік із палицею втік від ТЦК.

На оприлюднених кадрах відео видно, як троє правоохоронців і четверо людей у військовій формі спілкуються з чоловіком біля автомобіля. За попередньою інформацією, перевірка могла бути пов’язана з оповіщенням щодо мобілізації. Після розмови чоловік вийшов з авто, спираючись на палицю, та повільно попрямував у бік іншого транспортного засобу, можливого автомобіля ТЦК.

Однак за кілька секунд ситуація різко змінилася. Чоловік несподівано змінив напрямок руху та почав швидко бігти в іншому напрямку. В певний момент чоловік викинув палицю. На відео видно, як він зникає за будівлями, тоді як представники ТЦК і поліції намагаються його наздогнати.

Відео з інцидентом ТЦК та чоловіком з палицею, який від них тікає можна переглянути нижче:

Наразі невідомо, чим завершився інцидент і чи вдалося затримати чоловіка, який втікав від ТЦК та поліції. Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цієї ситуації поки не надходило.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби та не мають законних підстав для відстрочки.

