В Луцке мужчина с палкой внезапно "поправился" после разговора с ТЦК и начал убегать (ВИДЕО)

В сети распространяется видео из Луцка, на котором зафиксирован необычный инцидент при проверке документов представителями ТЦК и полиции. Мужчина, сначала передвигавшийся с палкой, неожиданно бросил ее и начал убегать.

На обнародованных кадрах видео видно, как трое правоохранителей и четыре человека в военной форме общаются с мужчиной возле автомобиля. По предварительной информации, проверка могла быть связана с уведомлением о мобилизации. После разговора мужчина вышел из авто, опираясь на палку, и медленно направился в сторону другого транспортного средства, возможного автомобиля ТЦК.

Однако через несколько секунд ситуация резко изменилась. Человек неожиданно изменил направление движения и начал быстро бежать в другом направлении. В какой-то момент мужчина выбросил палку. На видео видно, как он исчезает за зданиями, в то время как представители ТЦК и полиции пытаются его догнать.

Пока неизвестно, чем завершился инцидент и удалось ли задержать убегающего от ТЦК и полиции мужчину. Официальных комментариев от правоохранительных органов по этой ситуации пока не поступало.

Напомним, что в Украине во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые пригодны к службе и не имеют законных оснований для отсрочки.

