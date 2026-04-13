У Києві ТЦК оштрафував батька п’ятьох дітей з відстрочкою: деталі

У Києві стався випадок з накладенням штрафу на чоловіка, який має законну відстрочку від мобілізації. Йдеться про батька п’ятьох дітей, якого оштрафував Деснянський ТЦК та СП.

Батько п’ятьох дітей з відстрочкою від мобілізації отримав штраф від ТЦК

Прасад Алок Раман Нарешевич стверджує, що попри відстрочку від мобілізації, яка діє до завершення особливого періоду, він отримав штраф у 25 тисяч гривень від ТЦК. Згодом сума зросла до понад 56 тисяч гривень, після чого його банківські рахунки були заблоковані.

"Перед Великоднем залишився без доступу до власних рахунків. Я батько п’ятьох дітей. І зараз мої рахунки заблоковані через штраф 56369 грн від Деснянського ТЦК СП. Але є факт, який робить цю ситуацію абсурдною: У мене є офіційна відстрочка від мобілізації — до завершення особливого періоду", — розповів чоловік.

Чоловік стверджує, що не підлягає призову та не мав проходити військово-лікарську комісію, а отже не міг порушити вимоги законодавства. Однак щодо нього відкрили провадження та застосували фінансові санкції.

"Це не просто моя проблема. Це питання до системи: як людина з офіційною відстрочкою може отримати штраф за "порушення мобілізації"?", — запитує чоловік.

Прасад заявив, що оскаржуватиме постанову в суді. Чоловік наголошує, що ситуація має системний характер і може торкнутися інших громадян із законними підставами для відстрочки від мобілізації в Україні.

