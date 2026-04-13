У Києві ТЦК оштрафував батька п’ятьох дітей з відстрочкою: деталі

У Києві стався випадок з накладенням штрафу на чоловіка, який має законну відстрочку від мобілізації. Йдеться про батька п’ятьох дітей, якого оштрафував Деснянський ТЦК та СП.
Прасад Алок Раман Нарешевич стверджує, що попри відстрочку від мобілізації, яка діє до завершення особливого періоду, він отримав штраф у 25 тисяч гривень від ТЦК. Згодом сума зросла до понад 56 тисяч гривень, після чого його банківські рахунки були заблоковані.
Чоловік стверджує, що не підлягає призову та не мав проходити військово-лікарську комісію, а отже не міг порушити вимоги законодавства. Однак щодо нього відкрили провадження та застосували фінансові санкції.
У Києві ТЦК оштрафував батька п’ятьох дітей з відстрочкою від мобілізації
Прасад заявив, що оскаржуватиме постанову в суді. Чоловік наголошує, що ситуація має системний характер і може торкнутися інших громадян із законними підставами для відстрочки від мобілізації в Україні.
