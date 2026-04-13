logo

BTC/USD

71042

ETH/USD

2198.65

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

права человека В Киеве ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: детали

Киевлянина с отсрочкой от мобилизации ТЦК оштрафовал на более 56 тысяч гривен и заблокировал счета.

13 апреля 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Киеве произошел случай с наложением штрафа на мужчину, имеющего законную отсрочку от мобилизации. Речь идет об отце пятерых детей, которого оштрафовал Деснянский ТЦК и СП.

Прасад Алок Роман Нарешевич утверждает, что, несмотря на отсрочку от мобилизации, которая действует до завершения особого периода, он получил штраф в 25 тысяч гривен от ТЦК. Впоследствии сумма выросла до более чем 56 тысяч гривен, после чего его банковские счета были заблокированы.

"Перед Пасхой остался без доступа к собственным счетам. Я отец пятерых детей. И сейчас мои счета заблокированы из-за штрафа 56 369 грн от Деснянского ТЦК СП. Но есть факт, который делает эту ситуацию абсурдной: У меня есть официальная отсрочка от мобилизации — до завершения особого периода", — рассказал мужчина.

Мужчина утверждает, что не подлежит призыву и не должен проходить военно-врачебную комиссию, а следовательно, не мог нарушить требования законодательства. Однако в его отношении открыли производство и применили финансовые санкции.

"Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе: как человек с официальной отсрочкой может получить штраф за "нарушение мобилизации"?", — спрашивает мужчина.

Прасад заявил, что будет оспаривать постановление в суде. Мужчина отмечает, что ситуация носит системный характер и может затронуть других граждан с законными основаниями для отсрочки от мобилизации в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщину с младенцем поставили на учет в ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что вызывают в ТЦК с бронированием от мобилизации. Адвокат объяснила, что делать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/18E8Hb1kiC/
Теги:

Новости

Все новости