В Киеве ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: детали

В Киеве произошел случай с наложением штрафа на мужчину, имеющего законную отсрочку от мобилизации. Речь идет об отце пятерых детей, которого оштрафовал Деснянский ТЦК и СП.

Прасад Алок Роман Нарешевич утверждает, что, несмотря на отсрочку от мобилизации, которая действует до завершения особого периода, он получил штраф в 25 тысяч гривен от ТЦК. Впоследствии сумма выросла до более чем 56 тысяч гривен, после чего его банковские счета были заблокированы.

"Перед Пасхой остался без доступа к собственным счетам. Я отец пятерых детей. И сейчас мои счета заблокированы из-за штрафа 56 369 грн от Деснянского ТЦК СП. Но есть факт, который делает эту ситуацию абсурдной: У меня есть официальная отсрочка от мобилизации — до завершения особого периода", — рассказал мужчина.

Мужчина утверждает, что не подлежит призыву и не должен проходить военно-врачебную комиссию, а следовательно, не мог нарушить требования законодательства. Однако в его отношении открыли производство и применили финансовые санкции.

"Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе: как человек с официальной отсрочкой может получить штраф за "нарушение мобилизации"?", — спрашивает мужчина.

Прасад заявил, что будет оспаривать постановление в суде. Мужчина отмечает, что ситуация носит системный характер и может затронуть других граждан с законными основаниями для отсрочки от мобилизации в Украине.

