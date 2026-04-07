Викликають до ТЦК навіть із бронюванням: адвокатка пояснила, що робити

Ткачова Марія
Українців із бронюванням або відстрочкою від мобілізації можуть викликати до територіальних центрів комплектування (ТЦК), і це відповідає чинному законодавству.
Повістка до ТЦК чоловікам із бронюванням
Як пояснила адвокат Олена Воронкова, наявність броні або відстрочки не позбавляє людину статусу військовозобов’язаного. Це означає, що такі особи й надалі мають виконувати обов’язки військового обліку.
Важливо розрізняти відстрочку і виключення з військового обліку. Якщо людина виключена з обліку — вона фактично не є військовозобов’язаною. Натомість бронювання чи відстрочка лише тимчасово звільняють від мобілізації, але не скасовують обов’язків.
Найчастіше виклики до ТЦК для таких громадян пов’язані з уточненням облікових даних, проходженням військово-лікарської комісії або іншими процедурними питаннями.
За словами юристки, у великих містах, зокрема в Києві, існують окремі підрозділи ТЦК, які працюють саме з категоріями осіб, що мають відстрочку або бронювання. Там розглядають документи та вирішують відповідні питання.
Водночас процедура прийому має свої особливості. Зокрема, електронний запис не завжди працює, і часто громадянам доводиться звертатися у порядку живої черги.
Юристи наголошують: виклик до ТЦК навіть за наявності бронювання є законним і не означає автоматичного призову до армії.