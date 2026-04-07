Вызывают в ТЦК даже с бронированием: адвокат объяснила, что делать

Ткачова Марія
Украинцев с бронированием или отсрочкой от мобилизации могут вызвать в территориальные центры комплектования (ТЦК), что соответствует действующему законодательству.
Повестка в ТЦК мужчинам с бронированием
Как пояснила адвокат Елена Воронкова , наличие брони или отсрочки не лишает человека статуса военнообязанного. Это означает, что такие лица продолжают выполнять обязанности военного учета.
Важно различать отсрочку и исключение по военному учету. Если человек исключен из учета — он фактически не военнообязан. Бронирование или отсрочка лишь временно освобождают от мобилизации, но не отменяют обязанностей.
Чаще вызовы в ТЦК для таких граждан связаны с уточнением учетных данных, прохождением военно-врачебной комиссии или другими процедурными вопросами.
По словам юристки, в крупных городах, в частности, в Киеве, существуют отдельные подразделения ТЦК, которые работают именно с категориями лиц, имеющих отсрочку или бронирование. Там рассматривают документы и решают вопросы.
В то же время процедура приема имеет свои особенности. В частности, электронная запись не всегда работает и часто гражданам приходится обращаться в порядке живой очереди.
Юристы отмечают: вызов в ТЦК даже при наличии бронирования законный и не означает автоматического призыва в армию.