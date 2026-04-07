Термінова заява від СБУ: що зараз варто зробити всім українцям з Wi-Fi роутером

Ткачова Марія
Служба безпеки України спільно з ФБР, правоохоронними органами Європейського Союзу та Польщі провела масштабну кібероперацію проти інфраструктури російської воєнної розвідки.
Шпигунство рф через інтернет-роутери
За даними СБУ, ГРУ використовувало вразливі Wi-Fi роутери для проведення шпигунських операцій. Через зламані пристрої зловмисники перехоплювали інтернет-трафік, отримували доступ до паролів, токенів та іншої конфіденційної інформації.
Йдеться, зокрема, про дані користувачів з України, країн ЄС та США, включно з інформацією, пов’язаною з державними структурами та оборонними підприємствами.
У межах операції вдалося заблокувати понад 100 серверів, які використовувалися для управління цією кібермережею, а також вивести з-під контролю сотні скомпрометованих маршрутизаторів.
Експерти зазначають, що такі дії суттєво обмежують можливості російських спецслужб щодо збору розвідданих у кіберпросторі.
Водночас СБУ закликає користувачів приділити увагу власній кібербезпеці: регулярно оновлювати програмне забезпечення роутерів, змінювати паролі та перевіряти налаштування. Інтернет-провайдерам рекомендують допомагати клієнтам у захисті їхніх мереж.