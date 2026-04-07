Термінова заява від СБУ: що зараз варто зробити всім українцям з Wi-Fi роутером
Термінова заява від СБУ: що зараз варто зробити всім українцям з Wi-Fi роутером

СБУ разом із міжнародними партнерами провела масштабну операцію проти кібермережі російської розвідки

7 квітня 2026, 23:05
Ткачова Марія

Служба безпеки України спільно з ФБР, правоохоронними органами Європейського Союзу та Польщі провела масштабну кібероперацію проти інфраструктури російської воєнної розвідки.

Шпигунство рф через інтернет-роутери

За даними СБУ, ГРУ використовувало вразливі Wi-Fi роутери для проведення шпигунських операцій. Через зламані пристрої зловмисники перехоплювали інтернет-трафік, отримували доступ до паролів, токенів та іншої конфіденційної інформації.

Йдеться, зокрема, про дані користувачів з України, країн ЄС та США, включно з інформацією, пов’язаною з державними структурами та оборонними підприємствами.

У межах операції вдалося заблокувати понад 100 серверів, які використовувалися для управління цією кібермережею, а також вивести з-під контролю сотні скомпрометованих маршрутизаторів.

Експерти зазначають, що такі дії суттєво обмежують можливості російських спецслужб щодо збору розвідданих у кіберпросторі.

Водночас СБУ закликає користувачів приділити увагу власній кібербезпеці: регулярно оновлювати програмне забезпечення роутерів, змінювати паролі та перевіряти налаштування. Інтернет-провайдерам рекомендують допомагати клієнтам у захисті їхніх мереж.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська дослідниця та військова аналітикиня Катерина Зарембо звернула увагу на проблему ставлення до жінок у війську, зазначивши, що попри офіційні зміни, повсякденний сексизм залишається поширеним явищем.
За її словами, жінки у Збройних силах регулярно стикаються з упередженнями ще на етапі відбору до підрозділів. Деякі командири відкрито відмовляються брати жінок, аргументуючи це стереотипами або особистими переконаннями.



Джерело: https://t.me/SBUkr/17260
